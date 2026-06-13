马场密探048｜「贤者威枫」打开胜门

骑师布浩荣在第二场策骑「乡村乐韵」胜出后，继而在第三场伙拍贺厩的「贤者威枫」赢马，率先起孖而回，并以二十四分在骑师王积分表上领先。

布浩荣今午搏杀手风大顺，以第二场蔡厩的「乡村乐韵」和第三场贺厩的「贤者威枫」赢马起孖，包办第二口孖宝。当「贤者威枫」拉完头马后，布浩荣把其风镜送给贺贤的儿子留念。

贺贤说：「『贤者威枫』曾经四度跑得第二名，比较欠运，今场终于打开在港胜利之门，我真是很开心，牠的口劲比较重，需要学习放松去跑，我之前部署此马多跑千二米，牠可以跑更长的途程，跑千四至千六米亦合，我认为牠尚有进步空间，我相信牠下季会更上一层楼，至于在歇暑前会否再出赛，要看马儿今场跑完后恢复情况而定。」