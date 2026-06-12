桂福特「侦探传奇」「鼓浪好友」

桂福特明日将派遣六驹上阵，包括上月初才来投的「侦探传奇」，他日前在晨课表示，即使现在季尾阶段，厩内马匹仍正常操练，将会按部署出击，冀望各驹在阵上能跑出水准，今次「侦探传奇」和「鼓浪好友」皆出战赢马路程，均具争胜机会。

侦探传奇进度良好

「侦探传奇」明日将跑曾胜的泥地千二米。

「侦探传奇」于上月初竞逐田草千四米落败后，随即转投桂厩，如今复出跑曾胜的泥地千二米，桂福特分析说：「『侦探传奇』来投后健康正常，得以立即安排操练，尽快提升状态。从牠最近由田泰安操练，以及早前试泥闸胜出的走势，都足以反映状态进度良好，所以便决定报名参加今赛。不过，此驹过往以前领争胜，但其实牠在晨课和试闸均展示良好追劲，所以今次临场若形势许可，早段将留力，待至末段才望空冲刺，希望能取得佳绩。」

鼓浪好友作战水准

「鼓浪好友」今季取得两冠一亚一季。

「鼓浪好友」今季在杜福特悉心训练之下，取得两冠一亚一季，今战继续进攻田草千二米，练者分析说：「『鼓浪好友』今季演出稳定，早前连捷之后仍连场走得。近期牠操练正常，状态维持在作战水准，今次再跑千二米，即使负顶磅，而且对手实力甚强，但牠仍会沿用主动跑法，一旦对手演出失准，便有机会取而代之。」

此外，桂福特指「开心勇驹」上仗转战谷草演出平平，但是马儿今季在沙田表现出色，所以上仗失准未能作据。今次转战田草千四米，无疑适合发挥，而且赛前准备充足，今仗将以佳态迎战，希望「开心勇驹」发挥出应有实力，能走入三甲一席归来。」

文杰