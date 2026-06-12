宝冢纪念赛「北十字星」冀创历史

宝冢纪念赛（2200米一级赛）将于本周日（6月14日）在日本阪神竞马场举行，总奖金高达六亿五千一百万日圆（约合三千二百万港元）。「北十字星」早前已连胜日本春季赛期的两项年长马一级赛，今仗将力争再下一城，期望能缔创日本赛马历史，成为首匹成功于同年横扫当地春季三大一级赛冠军的良驹。



「北十字星」近两仗先后于4月及5月扬威大阪杯（2000米）及春季天皇赏（3200米）两项一级赛，今次若可击败同场一众强敌夺魁的话，将可超越父亲「北部玄驹」的成就。「北部玄驹」曾于2017年接连攻下大阪杯及春季天皇赏，可惜在同年的宝冢纪念赛只得第九名，未竟全功。



「北十字星」若要成功缔创历史，必须战胜今仗阵上多匹星级赛驹，当中包括此赛上届冠军「名将田原」、顶级雌马「蕾丽宫」、2024年日本打吡（2400米一级赛）盟主「野田分位」，以及去年扬威有马纪念赛（2500米一级赛）的「博物街」。



马儿早前在栗东的木屑跑道上以1分24.1秒完成1200米操练，最后六百米及二百米分别缔速36.9秒及11.6秒。练马师齐藤崇史表示，「北十字星」现况勇锐，可望再交出优异表现。



齐藤崇史说︰「马儿上仗扬威春季天皇赏，虽然牠只是险胜（『林森处』）一马鼻位。赛后牠到牧场休养，并于5月20日返回马房。与其说马儿很疲累，不如说牠有点散漫。不过牠正积极操练，应可于赛前及时恢复佳态。」



「马儿的呼吸很畅顺，最重要是让牠的身心状态都提升一点。只要我们能继续留意，我认为争胜应该没有问题。」

「名将田原」作衞冕战

「名将田原」去年角逐宝冢纪念赛时于末段加速抛离对手，最终大胜三个马位。这匹佳驷上仗出争大阪杯时尝试一放到底，仅于末段被「北十字星」超越，跑获亚军。



三项一级赛盟主「蕾丽宫」上仗力争卫冕有马纪念赛，最终只得第四名。这匹「文雅之士」的女儿今次将作休后复出，并继续伙拍2023年扬威希望锦标（2000米一级赛）时的赢马拍档李慕华争标。



「野田分位」去年曾扬威杜拜司马经典赛（2410米一级赛），其后虽再无头马进账，但对上三仗在日本杯（2400米一级赛）、有马纪念赛及大阪杯结果均跑入季席。



练马师安田翔伍说︰「马儿上仗的结果只是比赛际遇所然。对手未能增速后，牠在马群中堕退时略受挤压，其后转直路弯时稍为欠运，但牠在直路上已尽全力冲刺。相比有马纪念赛一役，马儿上仗的平衡好得多。」



「博物街」攻下有马纪念赛后一直休赛，今仗将在连达文胯下复出，力争摘下第三项一级赛桂冠。



宝冢纪念赛（2200米一级赛）编为海外赛事第二组第七场，将于香港时间6月14日（星期日）下午二时四十分开跑。