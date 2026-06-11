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甜甜小记│亲民碧咸人见人爱

马圈快讯
更新时间：14:57 2026-06-11 HKT
发布时间：14:57 2026-06-11 HKT

刚周三夜赛，焦点落在传奇球星碧咸身上，当晚不少粉丝、球迷得知他入场的消息，即闻风而至入场追星。

刚周三夜赛，焦点落在传奇球星碧咸 (图) 身上，当晚不少粉丝、球迷得知他入场的消息，即闻风而至入场追星。
刚周三夜赛，焦点落在传奇球星碧咸 (图) 身上，当晚不少粉丝、球迷得知他入场的消息，即闻风而至入场追星。

碧咸也非常「识做」，相当亲民，主动与现场粉丝互动，在球衣签名之余，更与粉丝自拍兼握手，令众人大感兴奋。其后碧咸在一楼位置，欣赏头两场赛事，更与正值停赛的布文倾谈一轮。当晚布文停赛不用跑马，但见他gel晒头、西装笔挺一副型男look入场，似已做足准备。离场时，布文笑指与碧咸成功合照，并欢迎记者、摄记把两人的照片或短片分享给他。

周三晚布文 (右三) 停赛不用跑马，但见他gel晒头、西装笔挺一副型男look入场，与碧咸 (左三) 研究赛事。
周三晚布文 (右三) 停赛不用跑马，但见他gel晒头、西装笔挺一副型男look入场，与碧咸 (左三) 研究赛事。

现场采访时，小记听到不少粉丝雀跃地表示，没想过入场可近距离一睹碧咸风采，追星兼睇跑马，非常超值。此事令小记想起今届打吡大赛，马会邀请MC张天赋任嘉宾，他一口气献唱五首名曲，现场也有Fans大呼：「好抵睇！」

今届打吡大赛，马会邀请MC张天赋 (图) 任嘉宾，他一口气献唱五首名曲，现场也有Fans大呼：「好抵睇！」
今届打吡大赛，马会邀请MC张天赋 (图) 任嘉宾，他一口气献唱五首名曲，现场也有Fans大呼：「好抵睇！」

近年马会不时邀请艺人或名人入场，实是一项德政。坦白讲，粉丝平日睇演唱会，票价动辄达数千元；如今马迷和粉丝能以低廉格价入马场追星，又可欣赏刺激的赛事，实在很超值呢！

按图睇有关相片：

陈嘉甜

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