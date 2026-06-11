六驹计划远征日韩 「举步生风」战东瀛两级制赛

马会今早公布，共有五驹报跑九月六日的韩国大赛，分别是「浪漫战神」和「阳光勇士」报跑三级赛韩国杯；至于「炽烈神驹」、「华丽再胜」和「乐胜天下」则报争三级赛韩国短途锦标。

叶厩镇仓宝「举步生风」(图) 计划远征日本，分别报跑九月六日的二级赛人马锦标和九月二十七日的一级赛短途马锦标。



另一方面，叶厩镇仓宝「举步生风」计划远征日本，分别报跑九月六日的二级赛人马锦标和九月二十七日的一级赛短途马锦标。

早前中东战火局势紧张，而远征团队不乏是马会职员，因此叶楚航 (右二) 经过慎重考虑后，取消了远征杜拜之行。

查「举步生风」原本计划出争今年三月二十八日的杜拜一级赛阿乔斯短途锦标，但由于当时中东战火局势紧张，而远征团队不乏是马会职员，因此叶楚航经过慎重考虑后，取消了远征杜拜之行。

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陈嘉甜