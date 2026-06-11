Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

六驹计划远征日韩 「举步生风」战东瀛两级制赛

马圈快讯
更新时间：14:34 2026-06-11 HKT
发布时间：14:34 2026-06-11 HKT

马会今早公布，共有五驹报跑九月六日的韩国大赛，分别是「浪漫战神」和「阳光勇士」报跑三级赛韩国杯；至于「炽烈神驹」、「华丽再胜」和「乐胜天下」则报争三级赛韩国短途锦标。

叶厩镇仓宝「举步生风」(图) 计划远征日本，分别报跑九月六日的二级赛人马锦标和九月二十七日的一级赛短途马锦标。
叶厩镇仓宝「举步生风」(图) 计划远征日本，分别报跑九月六日的二级赛人马锦标和九月二十七日的一级赛短途马锦标。

 
另一方面，叶厩镇仓宝「举步生风」计划远征日本，分别报跑九月六日的二级赛人马锦标和九月二十七日的一级赛短途马锦标。

早前中东战火局势紧张，而远征团队不乏是马会职员，因此叶楚航 (右二) 经过慎重考虑后，取消了远征杜拜之行。
早前中东战火局势紧张，而远征团队不乏是马会职员，因此叶楚航 (右二) 经过慎重考虑后，取消了远征杜拜之行。

查「举步生风」原本计划出争今年三月二十八日的杜拜一级赛阿乔斯短途锦标，但由于当时中东战火局势紧张，而远征团队不乏是马会职员，因此叶楚航经过慎重考虑后，取消了远征杜拜之行。

按图睇有关相片：

陈嘉甜

最Hit
珍惜生命｜太古城48岁母早上堕毙 12岁女儿夜晚亦堕楼亡
珍惜生命｜太古城48岁母早上堕毙 12岁女儿夜晚亦堕楼亡
突发
17小时前
沙田帝逸酒店Alva House自助餐结业！中菜厅/宴会服务同步大地震 网民：又少一间好食嘅
沙田帝逸酒店Alva House自助餐结业！中菜厅/宴会服务同步大地震 网民：又少一间好食嘅
饮食
5小时前
樊亦敏三喜临门豪气请《爱·回家》剧组食饭 连李家鼎健康都庆祝埋
樊亦敏三喜临门豪气请《爱·回家》剧组食饭 连李家鼎健康都庆祝埋
影视圈
2026-06-10 15:45 HKT
大棋盘︱医管局高层薪酬质询惹火 副局「窒机」、答非所问 「灾难级」应对惹劣评
大棋盘︱医管局高层薪酬质询惹火 副局「窒机」、答非所问 「灾难级」应对惹劣评
政情
7小时前
「呢啲家长害死细路！?」靓妈搭巴士畀BB睇手机遭狠批 引爆网络大战 结局大快人心｜Juicy叮
「呢啲家长害死细路！?」靓妈搭巴士畀BB睇手机遭狠批 引爆网络大战 结局大快人心｜Juicy叮
时事热话
23小时前
李泳豪YouTube频道光速破10万订阅  同行逐点拆解豪仔惊人收入  年薪势破2百万：够养李家鼎
李泳豪YouTube频道光速破10万订阅  同行逐点拆解豪仔惊人收入  年薪势破2百万：够养李家鼎
影视圈
23小时前
日本旅客离境税7.1起加价3倍！搭飞机/邮轮均需缴付 1条件可享旧税制 附7类人豁免课税
日本旅客离境税7.1起加价3倍！搭飞机/邮轮均需缴付 1条件可享旧税制 附7类人豁免课税
旅游
2026-06-10 15:17 HKT
家乡大地震毁屋 菲佣上工两日闪辞 雇主惨蚀$20000当请「香港3日2夜旅行」 网民疑劈炮另有内情｜Juicy叮
家乡大地震毁屋 菲佣上工两日闪辞 雇主惨蚀$20000当请「香港3日2夜旅行」 网民疑劈炮另有内情｜Juicy叮
时事热话
4小时前
吴千语首度曝光4层奢华爱巢 厨房全套顶级家电尽显极致品味 为「呢个人」搬进花园别墅
吴千语首度曝光4层奢华爱巢 厨房全套顶级家电尽显极致品味 为「呢个人」搬进花园别墅
影视圈
21小时前
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
海外置业
2026-06-08 16:58 HKT