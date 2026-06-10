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马场密探048｜「家乐宝驹」落班即胜

马圈快讯
更新时间：19:12 2026-06-10 HKT
发布时间：19:12 2026-06-10 HKT

今季手风大顺的骑师周俊乐，于今晚快活谷夜马头场五班一六五○米先拔头筹，策骑游厩的「家乐宝驹」击败「竣诚驹」，赢得今季第四十五场头马，个人亦连续五个赛马日交岀头马，而今季游达荣所赢得的三十二场头马，有四分一由周俊乐操刀。

赛后练马师游达荣说：「『家乐宝驹』今仗降五班兼排一档起步，集不少有利条件于一身，而四岁马能够克服一三四磅重的阻力胜出，表现十分不错。此马以往在四班曾经跑得接近，四岁马应该仍有进步空间，期望牠下季有再进一步的表现。」

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