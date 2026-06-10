马场浮世绘｜霍奥文今早辞世 享年94岁
更新时间：15:16 2026-06-10 HKT
发布时间：15:16 2026-06-10 HKT
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前练马师霍利时一家今(10/6)日发出公告，内容是他们至爱的父亲和祖父霍奥文，于今早因病在其退休寓所离世，终年九十四岁。他离去时所有家人都在场，包括霍利时在内的两个儿子，他们的太太，男孙霍宏声和孙女加露莲等。他们希望在此感谢各界人士在此段困难时期的支持和慰问，至于霍奥文的丧礼将以私人形式进行，而稍后举行的追思会则在适当时间公布，各界如希望致送鲜花、心意或礼物，则可考虑改以捐款马匹福利组织Highveld Horse Care Unit。
霍奥文自1954年开仓练马，从练超过六十五年，期间曾两度成为冠军练马师，赢出南非打吡八次，橡树大赛十次。他在2019年退休后，曾撰写个人自传Thoroughly，其后他的爱徒马伟昌开仓练马，他更经常到其马房，提供意见及协助，去年三月他获南非政府宣布入选南非名人堂，表扬他对国家的贡献，是历来首位进入名人堂的马圈人仕。
文杰
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