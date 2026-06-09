Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

莫雷拉「有情有义」「风采人生」

马圈快讯
更新时间：17:30 2026-06-09 HKT
发布时间：17:30 2026-06-09 HKT

方嘉柏和其马房主帅莫雷拉，于最近六个赛马日携手赢出十场头马，可谓杀得胜起。莫雷拉表示刚周日「顺善宝」仅负跑第二时，感到十分失望，幸好后来「好好恋爱」赢马，以及策骑外线坐骑「超写意」胜出，成功起孖后，才能平复心情，希望在马季余下时间，能够继续赢得更多头马。至于今战七匹坐骑，莫雷拉认为两匹新胜马「有情有义」和「风采人生」最具争胜机会。

有情有义再跑胜途

「有情有义」上仗初跑谷草一六五○米即胜。
「有情有义」上仗初跑谷草一六五○米即胜。

「有情有义」于季中由方嘉柏接手，先在五班赢谷草千二米，接着回到四班跑过两场后，上仗增程跑中距离再捷，明晚马儿再跑胜途，莫雷拉分析说：「『有情有义』今季才开始在港服役，跑过多场兼累积更多出赛经验后，最近开始成熟进步，阵上演出亦随之愈来愈好，上仗即使只以半马位压倒对手，但初跑谷草一六五○米即胜，当然有一定难度，加上赢马姿态亦出色，所以『有情有义』今仗再跑胜途，若临场能发挥出应有水准，仍有机会再捷。」

风采人生力争三捷

「风采人生」最近先后在谷草一千和千二米胜出。
「风采人生」最近先后在谷草一千和千二米胜出。

「风采人生」最近先后在谷草一千和千二米胜出，而且愈赢愈易，上仗更以两个多马位弹离对手，明晚列阵第六场四班千二米，莫雷拉说：「『风采人生』上仗所击败的对手并非突出，不过牠本身亦跑出水准，顺利赢出今季第二场头马，如今牠再跑谷草千二米，较上场多负九磅，倘若在上场之后至今的两个星期，能够回复体力状态，『风采人生』仍有望在此争胜。」

此外，莫雷拉表示「银刺勇士」上仗在田草千二米亦跑第二，演出当然理想，今次转战赢马路程谷草千二米，按理争胜机会更佳，可惜牠再排大外档，势将对争胜构成压力，希望牠届时能够克服困难，而能否发挥本身的速度，将成主要关键。

文杰

最Hit
吴文忻离世丨乳癌复发扩散至脑部 胸部伤口流脓发臭身心坍塌 曾花尽积蓄中泰深三地医病
01:19
吴文忻今早睡梦中安详离世终年51岁 结束勇敢抗癌路 前夫陈剑陵承诺照顾两幼女
影视圈
7小时前
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
海外置业
2026-06-08 16:58 HKT
多邨公屋铁闸木门「左右倒转装」 房署职员称无装错「全幢都系咁」 住户崩溃扭曲手开门 过来人：住住下就惯｜Juicy叮
多邨公屋铁闸木门「左右倒转装」 房署职员称无装错「全幢都系咁」 住户崩溃扭曲手开门 过来人：住住下就惯｜Juicy叮
时事热话
6小时前
公务员划一加薪2% 低于工会叫价 杨何蓓茵：相信职方会明白 有考虑公众观感
01:47
公务员划一加薪2% 低于工会叫价 杨何蓓茵：相信职方会明白 有考虑公众观感
政情
2小时前
吴文忻离世丨乳癌扩散脑部伤口流脓身心坍塌 最后身影抱病睇草蜢获蔡一杰拥抱成绝响
01:19
吴文忻离世丨乳癌扩散脑部伤口流脓身心坍塌 最后身影抱病睇草蜢获蔡一杰拥抱成绝响
影视圈
5小时前
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
即时国际
2026-06-08 13:41 HKT
吴家忻秘恋公关Jerry 《东周刊》独家直击痴缠回家 靠男友人脉埋GD身 大烟瘾一面曝光
吴家忻秘恋公关Jerry 《东周刊》独家直击痴缠回家 靠男友人脉埋GD身 大烟瘾一面曝光
即时娱乐
9小时前
前港姐吴文忻离世终年51岁 生前积极抗癌令人感动 两爱女作最后告别 附乳癌7大常见征状
前港姐吴文忻离世终年51岁 生前积极抗癌令人感动 两爱女作最后告别 附乳癌7大常见征状
保健养生
7小时前
吴文忻离世丨曾痛诉流脓如与尸眠叹死神接近 好友彭秀慧助办生前追思会笑对生死
吴文忻离世丨曾痛诉流脓如与尸眠叹死神接近 好友彭秀慧助办生前追思会笑对生死
影视圈
4小时前
行李标签点撕先最轻松？机场地勤亲授拆除秘技 网民大赞实用：我系唔识𠮶一群！
行李标签点撕先最轻松？机场地勤亲授拆除秘技 网民大赞实用：我系唔识𠮶一群！
旅游
6小时前