莫雷拉「有情有义」「风采人生」

方嘉柏和其马房主帅莫雷拉，于最近六个赛马日携手赢出十场头马，可谓杀得胜起。莫雷拉表示刚周日「顺善宝」仅负跑第二时，感到十分失望，幸好后来「好好恋爱」赢马，以及策骑外线坐骑「超写意」胜出，成功起孖后，才能平复心情，希望在马季余下时间，能够继续赢得更多头马。至于今战七匹坐骑，莫雷拉认为两匹新胜马「有情有义」和「风采人生」最具争胜机会。

有情有义再跑胜途

「有情有义」上仗初跑谷草一六五○米即胜。

「有情有义」于季中由方嘉柏接手，先在五班赢谷草千二米，接着回到四班跑过两场后，上仗增程跑中距离再捷，明晚马儿再跑胜途，莫雷拉分析说：「『有情有义』今季才开始在港服役，跑过多场兼累积更多出赛经验后，最近开始成熟进步，阵上演出亦随之愈来愈好，上仗即使只以半马位压倒对手，但初跑谷草一六五○米即胜，当然有一定难度，加上赢马姿态亦出色，所以『有情有义』今仗再跑胜途，若临场能发挥出应有水准，仍有机会再捷。」

风采人生力争三捷

「风采人生」最近先后在谷草一千和千二米胜出。

「风采人生」最近先后在谷草一千和千二米胜出，而且愈赢愈易，上仗更以两个多马位弹离对手，明晚列阵第六场四班千二米，莫雷拉说：「『风采人生』上仗所击败的对手并非突出，不过牠本身亦跑出水准，顺利赢出今季第二场头马，如今牠再跑谷草千二米，较上场多负九磅，倘若在上场之后至今的两个星期，能够回复体力状态，『风采人生』仍有望在此争胜。」

此外，莫雷拉表示「银刺勇士」上仗在田草千二米亦跑第二，演出当然理想，今次转战赢马路程谷草千二米，按理争胜机会更佳，可惜牠再排大外档，势将对争胜构成压力，希望牠届时能够克服困难，而能否发挥本身的速度，将成主要关键。

文杰