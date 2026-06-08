班德礼「紫荆拼搏」「多利神驹」

昨日班德礼策骑「飞跃星伴」爆冷赢得今季第三十四场头马，今晨他收操时坦言，近期手风稍为放缓，要在季内十次赛事赢出六场头马，达至其四十W的目标，其实难度甚高，但他必会全力以赴。骑者又谓，周三晚四匹坐骑之中，以「紫荆拼搏」和「多利神驹」较具争胜机会。

紫荆拼搏争胜分子

「紫荆拼搏」大前仗配班德礼在田草千八米赢马。

出争第七场三班千八米的希厩「紫荆拼搏」，大前仗配班德礼在田草千八米赢马，其后再跑两仗却未能上名；周三晚转战谷草千八米，骑者仍抱有憧憬：「纵使『紫荆拼搏』赢马后表现未能承接，但牠阵上的表现也可接受，在目前评分仍具竞争力；今仗牠初跑谷草，由于其早段速度并非太慢，故毋须堕得太后，走顺后亦可趁机逐步加速，相信可以胜任场地，加上今仗只负一二二磅，不足以构成压力，仍是今场争胜机会分子。」

多利神驹人马重逢

「多利神驹」曾在班德礼胯下赢得两场头马。

列阵第二场四班一哩的伟厩「多利神驹」，过往曾在班德礼胯下赢得两场头马，今次人马重逢，骑者说：「以往『多利神驹』在谷草千二米赢马，但现时牠已经七岁，且已在一哩及千八米上名，证明性能已改变；今次牠再跑一哩，当然属射程范围，而且同场几匹实力对手负磅较重，令牠较为有利，希望届时可发挥出本身最高水准，赢出一场久违了的头马。」

文杰

