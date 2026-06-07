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马场密探048｜布浩荣沙田开斋

马圈快讯
更新时间：17:19 2026-06-07 HKT
发布时间：17:19 2026-06-07 HKT

今日第二场五班千四米爆岀冷门，叶楚航马房的「天比高」，过往从未上名，但今次其独赢赔率却在入闸前由五十倍急跌至二十二倍，结果该驹在骑师布浩荣胯下力压大热门「顺善宝」险胜，打开在港胜门。练马师叶楚航和骑师布浩荣今次首度合作，便立即擦岀火花，携手赢马。

赛后叶楚航说：「『天比高』在五班回复竞争力，牠在晨课常常有好走势，可惜真正出赛时表现却不似预期，今场能够取胜，相信与场地松软有关，摆前走有着数，加上马儿的评分已下调至有利水准，故此顺利打开胜利之门。『天比高』以往常乱想东西，故此为牠加了眼罩，其实上场配袁幸尧排十二档跑第七名表现已不错，布浩荣来港前已打电话给我，说希望可以帮我操马骑马，我也乐于起用新任公司骑师。」

今日第二场五班千四米，爆岀冷门赛果，叶楚航马房的「天比高」，过往在港十战从未上名，但今仗独赢赔率却在闸前由50倍着啡格急跌至22倍开跑，结果此马在布浩荣胯下力压大热门「顺善宝」险胜，飞到马到。

这场头马是布浩荣季内第三W，也是其首场沙田头马，之前他所赢的「焦点」及「赢玥」均在谷草取胜。同时，这次亦是叶楚航和布浩荣首度合作，结果便立即擦岀火花，顺利携手赢马。

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