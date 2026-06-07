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马场密探048｜「风起云涌」大热响头炮

马圈快讯
更新时间：16:31 2026-06-07 HKT
发布时间：16:31 2026-06-07 HKT

今季首次夏令赛事，于今日在沙田马场举行，头场五班泥地千八米赛事，由骑师田泰安策骑苏伟贤马房的「风起云涌」以二点八倍大热门胜出，田泰安上周三为其三十六岁生日，可是当晚夜赛只取得两个第二，不过今日赛事先拔头筹，算是补祝生日。

苏伟贤旗下的「风起云涌」今日落五班而战，顺利在田泰安胯下胜出头场五班千八米泥地。

赛后苏伟贤说：「『风起云涌』马主支持我很长时间，我感谢马主的长期支持。此马今场降班有利，自从转争泥地后，表现不错，牠的泥地性能优秀。我深信『风起云涌』的能力不仅于此，马儿健康正常，我相信牠在四班仍具竞争力。此马跑来均速，牠过往一出头便停步，重配眼罩令马儿情绪更集中，帮助很大，至于季内会否再跑，要视乎马匹跑完今场状况而定及赛程编排。」

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