「重大事项」力争为包义定及简国能首摘英国打吡桂冠

英国打吡（2405米一级赛）将于周六（6月6日）在叶森马场上演。练马师包义定将派出至今未尝一败的「重大事项」参赛，寄望马儿能助他达成扬威打吡的心愿。

包义定曾公开表示，他十分渴望胜出这项历史悠久的三岁马经典赛。他的父亲包义鼎生前曾于1971年凭殿堂级名驹「水车礁石」攻下英国打吡。

今仗续为「重大事项」执缰的简国能虽然已在全球胜出不少大赛，但这位爱尔兰好手与包义定一样，至今仍未曾扬威这项英国最享负盛名的赛事。

「重大事项」由马主朱德望阵营培育，上仗于5月14日在约克大幅越级挑战东帝锦标（2051米二级赛），最终轻松击败一众劲敌抡元，随即成为今届英国打吡的焦点赛驹之一。「重大事项」今次将与该仗的一些蹄下败将再度较量，当中包括由岳伯仁训练的「大有作为」及「耶诞日」。

东帝锦标向来被视为英国打吡的重要前哨战。自1980年以来，共有九匹东帝锦标盟主其后乘勇扬威英国打吡。

「重大事项」的练马师包义定近来手风正顺，由他训练的另一佳驷「威城王爵」刚于周二（6月2日）攻下意大利打吡（2200米二级赛）。包义定说：「这场赛事当然与意大利打吡截然不同，但我对『重大事项』的状态感到相当满意，希望未来数天一切顺利。」

虽然附近地区近日持续多雨，但叶森是英国其中一条疏水最快的赛道。包义定续说：「我并不担心降雨，因为赛道不会变成大烂地。」

「重大事项」今次将力争把不败纪录延续至四场，这匹「范高尔」的子嗣在今仗十四驹中排第三档起步。父系同样出自「范高尔」的另一参赛马「切利尼」则会自第十二档出闸，这匹由岳伯仁训练的佳驷上月轻松攻下车士达银瓶（2457米三级赛），表现令人印象深刻，今仗将继续伙拍莫雅争标。

尽管「切利尼」似乎是岳伯仁马房的四匹参赛马中胜望最高的一驹，不过将由苏铭伦策骑的「波纳异彩」曾于去年10月在烂地上轻松胜出圣格卢准则大赛（2000米一级赛），看来同样值得重视。

「波纳异彩」上月在李奥柏角逐打吡预赛锦标（2000米三级赛），仅以短马头位之差不敌同样出争今届英国打吡的头马「逆袭拳霸」，可见这匹「帝皇城堡」子嗣的状态正在冒升。

若巴利多尔阵营的任何一匹参赛马于周六摘下桂冠，将让岳伯仁第十二度在英国打吡封王，继续刷新由他保持的夺冠次数纪录。

另一练马大师郗国思三十年前曾凭「慎密」扬威英国打吡，今次他将派出「圣十字徽」再度问鼎这项大赛。「圣十字徽」今季两战均在激斗下取胜，当中最引人注目的是上仗角逐岭飞打吡预赛（2321米表列赛）时，以马颈位之先险胜今仗另一参赛马「桂树腾芳」。

从血统来看，续由马昆策骑的「圣十字徽」当然能应付打吡的途程，但幕后团队也盼望马儿届时能遇上干快场地。

由张柱栋训练的「凯美特」上月以悦目姿态攻下新市场锦标（2000米表列赛），今仗将改为伙拍易健宁争标。虽然单以评分而言，「凯美特」也许处于下风，但这匹佳驷上周前往叶森进行赛前操练时显得很放松，对赛道也应付裕如，令观操人士留下深刻印象。

至于较英国打吡早两场上演的加冕杯（2405米一级赛），「格伦岛」与「唯妙唯肖」将再度正面交锋。两驹一年前曾在此赛同场较量，当时牠们在叶森的直路上合演精彩对决，最终「格伦岛」以半个马位见负，但「格伦岛」其后在四个国家连胜五项一级赛，实力已不可同日而语。

马会将于6月6日星期六晚上即时转播上述两项一级赛来港。加冕杯（2405米一级赛）编为海外赛事第二组第三场，将于香港时间晚上九时四十分开跑；而英国打吡（2405米一级赛）则编为海外赛事第二组第五场，将于香港时间晚上十一时正开跑。

