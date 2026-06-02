田泰安「华美之威」「穿甲金鹰」

明日是田泰安三十六岁生日，刚好明晚跑马地马场举行夜赛，自己又需要策骑轻磅马，因而未能尽情庆祝。不过，田泰安表示每年生日的愿望都很简单，就是希望家人身体健康和生活愉快，以及能赢出更多头马。他刚在周日策骑「表之星河」捧走三级赛沙田银瓶，当然希望明晚乘胜追击，而「华美之威」和「穿甲金鹰」最有机会为他赢马贺寿。

华美之威收复前失

「华美之威」上场在田泰安胯下力拼得季军。

东厩「华美之威」在港上阵二十七次未尝一胜，可是上场牠在田泰安胯下力拼得季军，今次再跑谷草一六五○米，他认为可以收复前失。「无疑『华美之威』的赛绩不算突出，可是上场牠竞逐谷草一六五○米，即使排在不利的十二档起步，但沿途走势畅顺，且在直路上追劲良好，过终点时取得第三名，演出较预期理想。今次再跑同程，排在二档起步，早段留放取位会较上仗更多选择，将蚀位的机会减到最低，所以『华美之威』今仗有望跑得更接近，能击败对手赢马更最好不过。」田泰安说。

穿甲金鹰正值大勇

「穿甲金鹰」上周三才赢出今季第三场头马。

廖厩「穿甲金鹰」上周三才赢出今季第三场头马，明晚匆匆再出，升上二班兼增程跑千八米，田泰安分析说：「以『穿甲金鹰』最近赢马的走势推断，牠应有机会可扳至更长路程，但最重要的是其状态正值大勇，这在季尾阶段往往占有优势；另外，牠今场负磅较上周三赢马时轻十一磅，这有助交出更佳的水准，将有力争取今季第四场头马。」

此外，田泰安表示「三强」日前由他过档操练时走势不俗，目前应在作战状态。此驹过往赢马和上名，均在谷草千二米取得，今次再跑同一路程，并排在有利的一档，按理凭路合和态勇之利，大有机会杀入三甲，具有足够实力争夺前列位置。

文杰

