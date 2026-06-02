JOT哥尔夫球比赛在即 搞手姜炳辉搏「非惟侥幸」

「日上」系马主姜炳辉及「飞轮霸」马主廖世伟都喜欢打哥尔夫球，去年姜炳辉和太太李桂嫦、廖世伟联手首度举办JOT 2025哥尔夫球比赛。不少香港马圈的骑练都踊跃参与，反应热烈。有见及此，他们今年继续举办，共有四十位骑练及马圈人士参与，包括「美丽」系马主郭浩泉、现任香港马主协会主席邓伟业等。

「日上」系马主姜炳辉 (右) 及「飞轮霸」马主廖世伟都喜欢打哥尔夫球。



JOT2026将在本周五深圳西丽高尔夫球场举行，比赛由早上十一时正式开始，下午四时还有pool side BBQ（游泳池边烧烤），让骑练及其另一半参加，大家尽兴一番。

而今期跑马地赛事，姜炳辉名下的「非惟侥幸」将会跑第八场二班千八米，此马曾于同程赢马，路有根据，或能为马主再次带来惊喜。

而今期跑马地赛事，姜炳辉名下的「非惟侥幸」(图) 将会跑第八场二班千八米，此马曾于同程赢马，路有根据，或能为马主再次带来惊喜。

陈嘉甜