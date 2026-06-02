Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

JOT哥尔夫球比赛在即 搞手姜炳辉搏「非惟侥幸」

马圈快讯
更新时间：13:44 2026-06-02 HKT
发布时间：13:44 2026-06-02 HKT

「日上」系马主姜炳辉及「飞轮霸」马主廖世伟都喜欢打哥尔夫球，去年姜炳辉和太太李桂嫦、廖世伟联手首度举办JOT 2025哥尔夫球比赛。不少香港马圈的骑练都踊跃参与，反应热烈。有见及此，他们今年继续举办，共有四十位骑练及马圈人士参与，包括「美丽」系马主郭浩泉、现任香港马主协会主席邓伟业等。

「日上」系马主姜炳辉 (右) 及「飞轮霸」马主廖世伟都喜欢打哥尔夫球。
「日上」系马主姜炳辉 (右) 及「飞轮霸」马主廖世伟都喜欢打哥尔夫球。

 
JOT2026将在本周五深圳西丽高尔夫球场举行，比赛由早上十一时正式开始，下午四时还有pool side BBQ（游泳池边烧烤），让骑练及其另一半参加，大家尽兴一番。

而今期跑马地赛事，姜炳辉名下的「非惟侥幸」将会跑第八场二班千八米，此马曾于同程赢马，路有根据，或能为马主再次带来惊喜。

而今期跑马地赛事，姜炳辉名下的「非惟侥幸」(图) 将会跑第八场二班千八米，此马曾于同程赢马，路有根据，或能为马主再次带来惊喜。
而今期跑马地赛事，姜炳辉名下的「非惟侥幸」(图) 将会跑第八场二班千八米，此马曾于同程赢马，路有根据，或能为马主再次带来惊喜。

陈嘉甜

最Hit
刘德华爱女刘向蕙罕现身睇骚  14岁美少女复制朱丽蒨神颜  文静有家教一举动见父女情深
刘德华爱女刘向蕙罕现身睇骚  14岁美少女复制朱丽蒨神颜  文静有家教一举动见父女情深
影视圈
23小时前
美孚站婆婆几十张「单程车飞」散落一地 网民揣测涉另类「逃票」 港铁回复实情竟然系咁？
社会
21小时前
18岁DSE生霸气宣布做保安 豪言「行少50年弯路」 被嘲浪费青春一句话神反击 网民赞人间清醒｜Juicy叮
18岁DSE生霸气宣布做保安 豪言「行少50年弯路」 被嘲浪费青春一句话神反击 网民赞人间清醒｜Juicy叮
时事热话
3小时前
篮球名帅翁金骅疑粗暴体罚男生 捉左手逼自掴、怒扔外套 议员促交代
01:36
篮球名帅翁金骅疑粗暴体罚男生 捉左手逼自掴、怒扔外套 议员促交代
社会
5小时前
政府再就业津贴｜40岁以上最高可获$20,000！即睇申请教学：资格/方法/截止日期
政府再就业津贴｜40岁以上最高可获$20,000！即睇申请教学：资格/方法/截止日期 
生活百科
2026-06-01 08:30 HKT
李家鼎闹爆逾10次「仆X仔」  《东周刊》独家专访鼎爷  公开宣布同李泳汉脱离父子关系
01:09
李家鼎闹爆逾10次「仆X仔」  《东周刊》独家专访鼎爷  公开宣布同李泳汉脱离父子关系
即时娱乐
4小时前
东张西望丨「传性病渣男」惹全城公愤 衰咸湿堕天仙局遭三女围剿 受害人不幸惹致命病毒：真系会死
东张西望丨「传性病渣男」惹全城公愤 衰咸湿堕天仙局遭三女围剿 受害人不幸惹致命病毒：真系会死
影视圈
16小时前
香港小姐2026首轮面试佳丽逐个睇 高质学霸同场大比拼 《冲上云霄》童星林颖彤再战娱圈
16:41
香港小姐2026首轮面试佳丽逐个睇 高质学霸同场大比拼 《冲上云霄》童星林颖彤再战娱圈
影视圈
3小时前
21岁「播毒渣男」背景震撼！隐瞒性病兼连环出轨 多名少女中招染HPV性病 附性传播感染3大预防方法
21岁「播毒渣男」背景震撼！隐瞒性病兼连环出轨 多名少女中招染HPV性病 附性传播感染3大预防方法
医生教室
2026-06-01 13:00 HKT
法官斥责被告邱镇濠以沾上沙子的手指插入女事主下体，行为污秽恶劣。资料图片
男侍应草地两奸醉娃 曾以手指沾沙粒唾液插阴 官斥行为污秽恶劣 判囚5年
社会
21小时前