JOT哥尔夫球比赛在即 搞手姜炳辉搏「非惟侥幸」
更新时间：13:44 2026-06-02 HKT
发布时间：13:44 2026-06-02 HKT
发布时间：13:44 2026-06-02 HKT
「日上」系马主姜炳辉及「飞轮霸」马主廖世伟都喜欢打哥尔夫球，去年姜炳辉和太太李桂嫦、廖世伟联手首度举办JOT 2025哥尔夫球比赛。不少香港马圈的骑练都踊跃参与，反应热烈。有见及此，他们今年继续举办，共有四十位骑练及马圈人士参与，包括「美丽」系马主郭浩泉、现任香港马主协会主席邓伟业等。
JOT2026将在本周五深圳西丽高尔夫球场举行，比赛由早上十一时正式开始，下午四时还有pool side BBQ（游泳池边烧烤），让骑练及其另一半参加，大家尽兴一番。
而今期跑马地赛事，姜炳辉名下的「非惟侥幸」将会跑第八场二班千八米，此马曾于同程赢马，路有根据，或能为马主再次带来惊喜。
陈嘉甜
最Hit
政府再就业津贴｜40岁以上最高可获$20,000！即睇申请教学：资格/方法/截止日期
2026-06-01 08:30 HKT
21岁「播毒渣男」背景震撼！隐瞒性病兼连环出轨 多名少女中招染HPV性病 附性传播感染3大预防方法
2026-06-01 13:00 HKT