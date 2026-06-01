马场浮世绘｜麦晴欣首胜一级赛

南非基维尔马场于上周六(30/5)日举行两场德班七月让赛的前哨战，首先是三岁马一级赛每日新闻2000锦标，月初赢出二级赛基维尔坚尼大赛的「主要之星」再下一城，在女骑师麦晴欣胯下后上击败史奈诗马房的「快乐正歌」胜出，进一步巩固本身是目前南非最佳三岁马之一的地位。

今次亦是曾在八个国家赢出头马的麦晴欣，从骑以来首场一级赛头马，同时亦是练马师桂辉定自从今季「单飞」，在父亲桂福特来港后独自练马以来，首场一级赛头马。

「主要之星」目前已是下月德班七月让赛的外围大热门。至于途程同样是二千米的雌马二级赛胡拉芬顿2000锦标，史奈斯马房的好望角打吡盟主「愿望清单」则击败较其年长的「妙天后」胜出，赛后五十八岁的骑师富志昌宣布，将策骑该驹出战下月初的德班七月让赛。

文杰

