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艾兆礼「猎宝勤」「天下宠儿」

马圈快讯
更新时间：17:30 2026-06-01 HKT
发布时间：17:30 2026-06-01 HKT

艾兆礼昨日凭「嘉应耀升」和「友莹仁」起孖，季内头马数字增至五十六场，只差两W便追平上季成绩；今晨他收操后表示，本来赢至六十场已算满意，但既然马季尚有个多月才结束，希望能把握机会尽量数胡。至于周三晚九匹坐骑，以「猎宝勤」和「天下宠儿」的机会最乐观。

猎宝勤争三连捷

「猎宝勤」前仗在五班同程于艾兆礼胯下一放到底赢马。
「猎宝勤」前仗在五班同程于艾兆礼胯下一放到底赢马。

出争第六场四班千二米的蔡厩「猎宝勤」，前仗在五班同程于艾兆礼胯下一放到底赢马，上仗回到四班跑谷草千二米，依然顺利连捷；周三晚原装人马再跑同程，艾兆礼说：「今季『猎宝勤』踏入五岁大熟期，且找到最合适的途程和跑法，加上前仗赢出在港首场头马后，有助其增强自信心，结果再出再捷；今仗乘勇而来，只负一二六磅未足以构成压力，希望可采用主动跑法争取三连捷。」

天下宠儿收复失地

「天下宠儿」上周三在谷草同程跑第二。
「天下宠儿」上周三在谷草同程跑第二。

列阵第五场四班千二米木球会锦标的廖厩「天下宠儿」，上周三在谷草同程跑第二；周三晚匆匆再跑同程，艾兆礼分析说：「『天下宠儿』上仗排在十二档，仍能够全程领先，至终点前才不敌对手，表现有水准；相隔七天再跑，倘若能及时回复体力，相信可收复失地。至于届时将采用前领或留后跑法，则要与廖康铭研究后才有决定。」

文杰

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