学有成   梦驰骋　马会招募新一代赛事见习学员  

香港赛马会（「马会」）赛马人才培训中心旗下的见习骑师学校成立逾五十年，培育出众多顶尖练马师、骑师及专业人才。其获国际认可的赛事见习学员培训计划现正公开招生，即日起至2026年6月26日接受申请。完成培训后，学员有机会投身骑师、策骑员、钉甲匠、马术事务助理及兽医事务技术员等专业岗位，让有志青年追寻赛马梦想。



申请者必须年满十五岁，并完成中三或以上课程。投考人士毋须具备策骑经验，不设身高限制；见习骑师和策骑员的体重参考指标分别约为105磅及125磅。见习骑师学校鼓励勤奋、积极主动、热爱运动及希望与马共驰的年轻人报名。



学校的骑术教练将于7月举行策骑及体能测试，挑选具潜质的申请者参加体验营。表现最优秀的25位申请人将获取录，加入培训计划。

马会赛马人才培训主管暨见习骑师学校校长陈念慈（右）与马会赛马人才培训中心首席骑术教练高雅志（左）赞扬见习骑师黄宝妮勤奋好学。



马会赛马人才培训主管暨见习骑师学校校长陈念慈表示：「香港赛马运动以追求卓越为核心，既传承悠久传统，也持续推动创新。我们透过系统化、具认可资格的课程，培育高水平专业人才。学员在世界级赛马环境中获得技能、知识与品格，不仅延续这项运动的传承，更巩固其长远发展。面向国际舞台，我们将继续培育新一代，以诚信、专业与热诚推动香港赛马迈向新高峰。」



见习骑师学校推行双轨教育制度，结合综合知识与在职培训，确保学员获得全面教育及多元技能。课程涵盖骑术、马房管理、体能训练、财务管理及传统学科，并提供海外培训机会，体验不同文化并扩阔国际视野。毕业学员将获得等同香港学术及职业资历评审局第一至第三级的认可资历。

黄宝妮（右）与袁幸尧于2016年加入见习骑师学校成为赛事见习学员，现时以见习骑师的身分在香港从骑。



2016年入学的见习骑师黄宝妮表示：「在见习骑师学校，我不仅提升了骑术，也在个人成长方面获得很大进步。课程结合理论与实践，为我打下稳固的知识与技能基础；海外培训更开阔了眼界，累积了宝贵的比赛经验。这些经历让我回港后能更快适应香港赛事的快速节奏。我学会保持进取心，珍惜每一次机会，并在每一次策骑中不断进步。」



过去半世纪，见习骑师学校培育出众多杰出人才，包括香港马坛传奇告东尼、冠军练马师姚本辉及吕健威，以及表现出色的土生土长骑师何泽尧、周俊乐、梁家俊与蔡明绍等。



有兴趣了解更多赛事见习学员培训计划的详细资料，以及有志报名投考的人士，请浏览www.hkjc.com/rttc。

有兴趣了解更多赛事见习学员培训计划的详细资料，以及有志报名投考的人士，请浏览www.hkjc.com/rttc。

按图睇更多相片：