潘顿分享2000W美丽海报

八届冠军骑师潘顿自2007年来港发展，经过多年的努力奋斗，成为八届冠军骑师，赢尽香港一级赛，名留青史。

潘顿刚周日在季内最后一次沙田日赛，头场凭新马赛的「共建世界」，取得在港策骑以来第2,000Ｗ。

赛后潘顿太太Nicole，女儿Roxy和儿子Cash，一同见证这个珍贵历史时刻。

潘顿刚周日在季内最后一次沙田日赛，头场凭新马赛的「共建世界」，取得在港策骑以来第2,000Ｗ，亦是香港赛马历史上第一位达到此项成就的骑师，赛后潘顿太太Nicole，女儿Roxy和儿子Cash，一同见证这个珍贵历史时刻。

潘顿昨晚分享了一幅设计非常精英的海报，纪录潘顿取得2000W及和太太仔女一起接受荣耀的相。相片来源：潘顿提供 Art by Donald Lee

潘顿昨晚分享了一幅设计非常精英的海报，纪录潘顿取得2000W及和太太仔女一起接受荣耀的相，相中有「嘉应高升」、「美丽传承」、「时时精彩」及「友莹格」等良驹，潘顿曾经伙拍以上顶级佳驷赢过不少一级赛，其中最细心是包括潘顿在港第一场头马「聚宝驹」呢！

本报记者今早访问潘顿，他说：「我感谢所有支持我的人，包括支持我的马迷朋友，这位马迷朋友名叫Donald，他很有心机为我设计这幅漂亮的海报，我十分喜欢呢！」

陈嘉甜