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晨光追击│「佐治传奇」神态活跃

马圈快讯
更新时间：15:00 2026-06-01 HKT
发布时间：15:00 2026-06-01 HKT

周一出跳马一向甚多，包括多匹参战分子，当中不乏勇马，现将操练报导过程如下。

「好实力」戴头罩由霍宏声跳两段，轻描淡写完成，走势硬朗劲度够，神态好依然省镜。「佐治传奇」戴头罩由潘明辉拍「幸运大夫」跳两段，马身靓呈现线条美，神态活跃有朝气，保持上佳进度。

「星辰千帅」戴头罩由助手跳两段，走得唔快步轻俐落，身壮饱满，毛色又悦目。「电源之驹」戴头罩由廖康铭跳两段，火力唔错神态对办，外观亦无问题身实净。

「久久为尊」奥尔民跳两段，神采奕奕且火力不俗，毛色靓番重现勇态。「团长好」助手跳三段，轻描淡写表现放松，马身扎实唔瘦观感不俗。

「鼓浪高升」戴头罩由助手跳两段，神情集中步顺有力，身喼得壮论态对办。「时间宝」戴头罩由助手跳两段，步幅开得好阔又够急劲，精神爽利，火力再增强。

「锐目」戴头罩由助手跳一段，用暗力拉实，身壮神态活跃，勇况保持有余。「小皇爷」周俊乐跳两段，双目炯炯有神，走势硬朗有力，前所未见吸引。

「包装福星」戴头罩由班德礼跳两段，按住走神情专注，身壮肌肉展现，步爽又有弹力。「荣骏大道」潘顿跳两段，含枚俯首，落脚稳力贯注，双目有神佳态洋溢。

时尚风趣近况锐利

「时尚风趣」暗火涌现跃跃欲试，要紧扣缰绳。
「时尚风趣」暗火涌现跃跃欲试，要紧扣缰绳。

「时尚风趣」戴头罩由助手跳两段，暗火涌现跃跃欲试，要紧扣缰绳，近况锐利。「人和家兴」戴头罩由班德礼跳一段，跳来似模似样，身轻步挺有活力，老马保养一流。

「富裕君子」助手跳两段，落脚整齐有力，马身喼得靓，未见低落。「皇者有利」戴头罩由黄智弘草地跳两段，神态专注火力俱备，马身札实出脚爽劲，有进无退。

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