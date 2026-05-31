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马场密探048｜「友莹仁」捧客家杯

马圈快讯
更新时间：15:49 2026-05-31 HKT
发布时间：15:49 2026-05-31 HKT

骑师艾兆礼在第二场策骑「嘉应耀升」爆冷赢马后，在第五场三班千四米又凭「友莹仁」交岀头马，顺利赢得孖宝，兼捧走客家杯，他今季头马数字上升至五十六场，距上季成绩仅相差两场。

香港爱马女士协会和一班义工医生刚周末前往启德为区内基层长者义诊，一班马主如许坤华及其太太叶思贝、杨毅及其太太胡佩君、胡意发及其太太徐艺载、刘学伦及太太莫嘉怡等一起做义工，善心有善报，「友莹」系杨毅及太太胡佩君的「友莹仁」今天在第五场赛事胜出。

伍鹏志说：「『友莹仁』上场阵上形势不利，早段被其他马斗烧，亦所负不远，今场形势比上场好，跑出1.20.85秒快时间，令我感到有点惊讶。今仗艾兆礼发挥出色，马儿成功补中，此驹最佳路程为千四米。」

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