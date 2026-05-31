2000捷里程碑 | 潘顿19载达壮举 累计袋逾亿奖金

今日沙田赛事，焦点除在于狮子山锦标、沙田银瓶两场三级赛，骑师潘顿冲击在港第2,000场头马更为马迷关注。结果，这位八届香港冠军骑师在头场赛事即已达这空前壮举，伙拍由桂福特训练的「共建世界」赢出新马赛事，成为香港赛马史上首位赢马达2,000场的骑师。赛后，潘顿在太太Nicole、女儿Roxy和儿子Cash陪同下，接受马迷祝贺。马会场内电视播放他在港策骑的威水史影片，而马会主席廖长江随即代表香港马会，颁赠特别奖牌和纪念品予潘顿。

在港19载袋逾亿奖金

43岁的澳洲籍骑师潘顿，于2007年来港发展，至今已是第19个马季，成就了多项香港纪录。上个马季，潘顿于2025年1月22日更打破了由十三届冠军骑师韦达保持赢马1,813场的纪录。自此，潘顿每赢一场都属史上新高，直至今日达2,000场这里程碑，并于第四场赛事另赢出「铝神」，历来累积头马达至2,001场。连同今日进帐，潘顿十九个马季以来，合共上阵11,237场，连头马及第2至第6名所获奖金，胯下马匹历来赢逾26.6亿港元，骑师每场赢马可分成10%，跑入奖金名次则获5%。简单推算，潘顿单从奖金分成已必逾亿元，另加现时每场赛事策骑费收入2,300元，即历来其出场费收入亦超过2千万元。潘顿历年在港收入，应已接近2亿元。潘顿其余纪录，包括于2022/2023马季，单季赢179场头马，而该季其坐骑赢得奖金高达277,712,060元，亦是单季纪录。

潘顿今季暂时赢马123场，抛离排第2的布文达66场，在本马季仅余12场赛事的情况下，已肯定可第9度成为香港冠军骑师。他今日达2,000捷新里程后说：「当我回顾我的从骑生涯时，现时这项成就会是众多的珍贵片段之一，这确实美妙不已。我实在非常幸运，当然，如没有一众马主及练马师的支持，我不可能获得佳绩，对我来说，香港就是一直如此美好的地方。」

获列入澳洲赛马名人堂的潘顿，已成为香港其中一位最伟大的骑师，从骑以来的胜出率逾17%。他说：「当我回顾我的从骑生涯时，现时这项成就会是众多的珍贵片段之一，这确实美妙不已。我实在非常幸运，当然，如没有一众马主及练马师的支持，我也不可能获得佳绩，对我来说，香港就是一直如此美好的地方。

潘顿于布里斯本出道，于三十多年前跟随练马师Trevor Hardy。于2000年5月6日，他在澳洲阿米代尔伙拍Magic Zap赢得他从骑后的首场头马，24岁时转到香港发展。他在港首场顶级赛事头马，是于2010年伙拍苏保罗旗下的「友谊至上」在香港1600米一级赛董事杯取得。向以工作勤力见称的潘顿，多年来与韦达及莫雷拉的争冠过程一直为人津津乐道，去年他便打破由韦达所创下的1,813场香港骑师累积最多头马纪录。

至于「共建世界」的练马师桂福特，他自上月二十六日凭「坚先生」赢马后，一直未有头马进帐，但其子桂辉定昨日在南非凭「主要之星」赢得其个人开仓后首场一级赛胜仗，今日他又赢马破闷局，十分巧合。

马主苏启声说：「赛前我已经对『共建世界』十分有信心，这是我和桂福特首次合作，即擦出火花，我还有一匹马交由他训练，希望大家合作继续赢马。此马今场赢马时间并非太突出，不过牠只有两岁，希望牠越跑越进步。」

桂福特说：「我很开心可以为『共建世界』马主苏启声建功，马儿只有两岁，仍然很年轻，我将会与马主苏生商量，如果马主同意，我可能安排马儿在七月跑多一场千二米便提早歇暑，留待下季才再出赛。」