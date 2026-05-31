2000捷里程碑 | 潘顿19载达壮举 坐骑奖金逾26亿

今季沙田马场举行季内最后一次沙田日马，头场新马千二米赛，潘顿策桂厩初出马「共建世界」胜出，是他在港的第2,000场头马，「共建世界」是潘顿在港的第11,229匹坐骑。赛后其太太Nicole、女儿Roxy和儿子Cash在凯旋门与他庆祝，马会场内电视播放其在港策骑威水史影片，马会主席廖长江随即代表马会颁赠特别奖牌和纪念品。

潘顿说：「今晚返家后，至少我不会听到儿子Cash问我『爹哋，为何今日没有头马的呢？』现时能赢马且获得奖项，总算任务完成。」

现年43岁的潘顿来自澳洲利斯莫尔，于2007年来港发展，同年9月伙拍「聚宝驹」在跑马地打开在港胜门，之后曾八度荣膺香港冠军骑师（2013/2014、2017/2018、2018/2019、2019/2020、2021/2022、2022/2023、2023/2024、2024/2025年度马季），其间有十个马季赢马逾百场，是骑师单季赢得最多头马 (179场) 及在香港一个马季内赢得最多奖金(277,712,060港元)的纪录保持骑师，上述两项纪录都是于2022/2023年度马季写下。潘顿历来所策马匹，在港累积奖金逾26亿港元。

获列入澳洲赛马名人堂的潘顿，已成为香港其中一位最伟大的骑师，从骑以来的胜出率逾17%。他说：「当我回顾我的从骑生涯时，现时这项成就会是众多的珍贵片段之一，这确实美妙不已。我实在非常幸运，当然，如没有一众马主及练马师的支持，我也不可能获得佳绩，对我来说，香港就是一直如此美好的地方。

潘顿于布里斯本出道，于三十多年前跟随练马师Trevor Hardy。于2000年5月6日，他在澳洲阿米代尔伙拍Magic Zap赢得他从骑后的首场头马，24岁时转到香港发展。他在港首场顶级赛事头马，是于2010年伙拍苏保罗旗下的「友谊至上」在香港1600米一级赛董事杯取得。向以工作勤力见称的潘顿，多年来与韦达及莫雷拉的争冠过程一直为人津津乐道，去年他便打破由韦达所创下的1,813场香港骑师累积最多头马纪录。

至于「共建世界」的练马师桂福特，他自上月二十六日凭「坚先生」赢马后，一直未有头马进帐，但其子桂辉定昨日在南非凭「主要之星」赢得其个人开仓后首场一级赛胜仗，今日他又赢马破闷局，十分巧合。

马主苏启声说：「赛前我已经对『共建世界』十分有信心，这是我和桂福特首次合作，即擦出火花，我还有一匹马交由他训练，希望大家合作继续赢马。此马今场赢马时间并非太突出，不过牠只有两岁，希望牠越跑越进步。」

桂福特说：「我很开心可以为『共建世界』马主苏启声建功，马儿只有两岁，仍然很年轻，我将会与马主苏生商量，如果马主同意，我可能安排马儿在七月跑多一场千二米便提早歇暑，留待下季才再出赛。」