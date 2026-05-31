马场密探048｜「共建世界」潘顿2000W

今季沙田马场举行季内最后一次沙田日马，头场新马千二米赛，潘顿策骑桂厩的初岀马「共建世界」胜出，今场亦是潘顿在港第二千场头马，赛后其太太和子女亦在凯旋门与他庆祝，马会场内电视亦播放其在港策骑威水史影片，其后马会高层向其颁赠特别奖牌和纪念品。

至于「共建世界」的练马师桂福特，他自上月二十六日凭「坚先生」赢马后，一直未有头马进帐，但其子桂辉定昨日在南非凭「主要之星」赢得其个人开仓后首场一级赛胜利的，今日他又赢马破闷局，十分巧合。

今天沙田赛事，焦点落在潘顿迈向二千场头马新里碑，头场新马赛千二米「共建世界」在潘顿胯下一出即胜，成为潘顿在港第二千场头马，赛后潘顿太太Nicole，女儿Roxy 和儿子Cash一家四口齐齐整整地见证这个历史时刻，由马会主席廖长江在凯旋门颂发奖状纪念品给潘顿。

马主苏启声说：「赛前我已经对『共建世界』十分有信心，这是我和桂福特首次合作，即擦出火花，我还有一匹马交由他训练，希望大家合作继续赢马。此马今场赢马时间并非太突出，不过牠只有两岁，希望牠越跑越进步。」

桂福特说：「我很开心可以为『共建世界』马主苏启声建功，马儿只有两岁，仍然很年轻，我将会与马主苏生商量，如果马主同意，我可能安排马儿在七月跑多一场千二米便提早歇暑，留待下季才再出赛。」