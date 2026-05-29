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艾兆礼「首饰天空」「友莹仁」

马圈快讯
更新时间：17:23 2026-05-29 HKT
发布时间：17:23 2026-05-29 HKT

艾兆礼近期稍沉寂，对上三个他有份上阵的赛日，只取得五席亚军，暂未能赢得头马；周日沙田赛事，其胯下七匹坐骑不乏牌面马，应有望取得佳绩。

艾兆礼表示，希望各匹坐骑临场可跑出水准，全力争取胜利，其中新胜而临的蔡厩「首饰天空」，以及近期表现稳定的「友莹仁」，均是争胜分子。

首饰天空轻磅有利

「首饰天空」今季四月复出轻松取胜，上仗在田草千六米再下一城。
「首饰天空」今季四月复出轻松取胜，上仗在田草千六米再下一城。

列阵第七场三级赛千六米狮子山锦标的「首饰天空」，去年十一月试闸后被发现流鼻血，今季延至四月才复出，距上次出赛超过一年，但依然能够轻松取胜；上仗牠则在田草千六米再下一城，表现出色。艾兆礼说：「上仗『首饰天空』升上二班出赛，加上临场受天雨影响转为软地，但仍无碍其发挥，末段带离对手胜出；今仗列阵三级赛遇上多匹恶马，是对其实力一大考验，但牠今季只跑过两仗，目前体力充足，而且只负一一九磅有利，希望牠能够再次克服困难，取得其首场级际赛胜利。」

友莹仁收复失地

「友莹仁」早前在艾兆礼胯下连捷。
「友莹仁」早前在艾兆礼胯下连捷。

出争第五场三班千四米的「友莹仁」，早前在艾兆礼胯下连捷，上仗则跑获殿军；周日再跑赢马途程千四米，骑者认为可收复失地：「上仗『友莹仁』回到三班上阵，与更强的对手同场，过终点时落后头马四分三马位跑获殿军，表现已算及格，亦反映牠负轻磅出赛仍具竞争力，加上其跑法主动，在季尾阶段往往占有优势。今仗牠继续跑正宗路程，应该有机会收复失地，再赢一场头马。」

艾兆礼接着又提到，廖康铭马房的「极欢欣」，上仗在港初出跑新马赛一千米跑获殿军，只落后头马「鹊桥飞升」个多马位，走势不俗，质新马拼过一仗之后，将有助其提升状态；周日转战第一场新马赛千二米，届时可望有进步表现，应有机会拼入前列一席，甚至击败对手赢马。

文杰

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