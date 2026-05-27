马场密探048｜「幸运愉快」雷神中三元

骑师莫雷拉和其老板方嘉柏携手起孖后，终于首次策骑外线马取得胜利，伙拍巫厩的「幸福愉快」赢马，个人连中三元，其担任方厩主帅至今暂时取得十六场头马。

今晚莫雷拉除了为波士方嘉柏赢「风采人生」及「大千雄心」外，还在第七场为巫厩的「幸运愉快」赢马，雷神今晚连中三元。

今届冠军练马师之争踏入白热化，战况激烈，练马师大热人选方嘉柏及廖康铭今晚均有头马进帐，其中方嘉柏先在第三场以「大千雄心」传捷报，其后在第六场又以「风采人生」取得季内第五十六场头马，追平了沈集成的头马数目。由于方嘉柏的亚军次数多过沈集成，因此方仔暂时上榜首位置，而这两场头马都是由主帅莫雷拉建功。「风采人生」今晚在谷草千二米取得今季第二场头马，方嘉柏说：「『风采人生』的谷草性能出色，虽然季中在五班赢马，但我深信牠在五班仍然有竞争力。」

练马师巫伟杰说：「莫雷拉今场帮了『幸运愉快』很多，因为马儿仍然未成熟，雷神能令马儿走来更规矩，可以跟前些少，令马儿走得畅顺，跑出应有的水准。『幸运愉快』走来带点稚嫩，有些少生硬，有待进步。」