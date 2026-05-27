马场密探048｜「大千雄心」转场取胜

方嘉柏马房的「大千雄心」，今晚转场岀击，初跑谷草一六五○米，但依然交岀水准表现，起步后守在前列位置，入直路在鞍上人莫雷拉力策下，力压大热门马「魅力知耀」，赢得今季第二场头马。

赛后练马师方嘉柏说：「『大千雄心』 近两次跑沙田赛事都是排外档，上仗全程走外叠，所负不远，跑得不算差。今次虽然初跑快活谷，但牠应付得很好，莫雷拉发挥很好，沿途悭位而上，跟随大热门守好位，顺利取胜。其实『大千雄心』今早曾经甩了蹄铁，幸好马会有很好的钉甲师帮马儿立即钉回合适的蹄铁，令马儿感到舒服，我们马房员工都落了许多心机去照顾马匹。我希望分享这个幕后故事，令大家明白，整个马房团队都很努力。」方嘉柏目前只欠榜首沈集成一场头马，他表示会尽力争取更多头马。

