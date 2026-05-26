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田泰安「捷足奔驰」「魅力星」

马圈快讯
更新时间：18:00 2026-05-26 HKT
发布时间：18:00 2026-05-26 HKT

田泰安刚周日成绩平平，只凭「逍遥骑士」和「千帆驹」上名，未能交出头马。明晚跑马地夜赛，他将策骑八驹上阵，当中多驹都近绩不俗，届时有望取得佳绩。田泰安今晨表示，今战以「捷足奔驰」和「魅力星」两驹最具争胜机会，冀望牠们都跑出水准，将全力争取最佳成绩。

捷足奔驰收复前失

「捷足奔驰」上仗跑田草千八米得亚军。
「捷足奔驰」上仗跑田草千八米得亚军。

姚厩「捷足奔驰」上仗跑田草千八米得亚军，明晚转战谷草二千二百米长途赛，田泰安说：「早在『捷足奔驰」上场出赛之前，牠便曾试谷闸且走势甚佳，所以今场牠渡江出战，场地适应性将不成疑问。目前有待证实的，反而是牠能否有长力胜任二千二百米，不过牠已经五岁，战斗力正值全盛时期，本身亦脾气良好，竞跑时不会抢口，而且容易操控，所以应有机会可扳至更长路程，希望趁『捷足奔驰』目前的状态仍勇，能全力收复前失，赢出在港首场头马。」

魅力星长期见勇

「魅力星」早前由田泰安策骑，在泥地千二米取得一冠一季。
「魅力星」早前由田泰安策骑，在泥地千二米取得一冠一季。

「魅力星」早前由田泰安策骑，在泥地千二米取得一冠一季，明晚转跑谷草千二米，骑者分析说：「现年四岁的『魅力星』今季状态长期见勇，而且牠场地性能广泛，除了泥地赛之外，亦曾在田草和谷草上名，所以今场牠出战谷草千二米，亦肯定是射程范围。今场牠排在二档起步，希望在许可的情况之下，起步后守在前列位置，以利用本身的速度和排位优势，务求发挥出最佳水准，走入前列一席。」

最后，田泰安表示「红衣醒目」经常欠运，因排档或临场际遇欠佳，令牠季内迟迟未能赢得头马。今次马儿出战谷草一六五○米，不幸又排在十档，随时又会走外叠蚀位，所以即使理应具有良好的争胜机会，但致胜关键还要视乎临场际遇，以及对手的发挥而定，希望届时能遇上理想形势。

文杰

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