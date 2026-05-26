内圈捕影│「烛光晚餐」力度充沛
更新时间：00:18 2026-05-26 HKT
发布时间：00:18 2026-05-26 HKT
发布时间：00:18 2026-05-26 HKT
虽然昨朝出跳马不少，但到内圈出试马仍多，好多勇马出现。
「烛光晚餐」助手踱两圈，步伐稳健力度充沛，马身依旧咁靓，神色活跃暗火展现，打仔马长期呈勇。
「晶晶日上」助手踱一圈，步姿爽朗有弹力，毛色悦目现光泽，神态亦相当活跃，朝气勃勃近况出色。
「川河耀驹」助手踱两圈，神情专注汗湿唔多，跑姿顺畅落脚轻巧，马身愈收愈靓，态勇且不断进步。
「泰泰精神」助手踱一圈，全程弹下弹下，充满活力好生猛，毛色亮丽目光锐利，有进无退上佳水准。
「过关勇士」助手踱两圈，细马身粗壮，成身肌肉充满线条美，步伐硬朗劲度足够，近况极之省镜。
「朗日自强」助手踱一圈，淡淡定有朝气，走势硬朗步挺开扬，大马身好粗壮，饶具朝气一直见好。
「魅力知耀」助手踱两圈，大大步走过，步挺爽劲贯注力强，身靓省镜皮光玉滑，长期吸引体力充沛。
「洛河」助手踱两圈，步挺爽劲精神爽利，马身壮得不得了，毛色油润好悦目，持续操得健康理想。
「开心三多」助手踱两圈，担高头走极具朝气，步顺力雄火气充裕，身壮实净毛色仍靓，未见走样。
「浪漫老挝」助手踱一圈，身壮胀卜卜，毛色鲜明润泽，落脚整齐走势又硬净，老而弥坚保养得宜。
谢锋
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