马场密探048｜「金快飞飞」轻胜对手

骑师潘顿今日先声夺人，先在头场策骑「威力非凡」后上赢得其在港首场头马，接着在第二场伙拍丁厩的「金快飞飞」轻胜对手，率先赢得孖宝，并在骑师王积分表上领先，潘顿距离其在港二千场头马，已经越来越接近。

赛后练马师丁冠豪说：「『金快飞飞』今场出闸很快，从未试过这么快，我都感到出奇。赛前我给潘顿的柯打是『金快飞飞』跟住其他马跑，末段揾位冲刺，潘顿在阵上因应临场的形势而作出战略调整，把握先机，马儿出闸应声弹出，潘顿今场真是跑得很靓。潘顿今场愿意减磅骑『金快飞飞』，令我增添信心，此马在进步中，我相信牠仍然有上升空间。」