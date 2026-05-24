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马场密探048｜「威力非凡」落班即胜

马圈快讯
更新时间：13:13 2026-05-24 HKT
发布时间：13:13 2026-05-24 HKT

今日沙田赛事，头场潘顿即以贺厩的「威力非凡」赢马，只欠四场便累积在港第二千场头马。

赛后练马师贺贤和太太、一对儿子及潘顿的儿子和「威力非凡」马主曾炳威及亲友一起拉头马，马主曾炳威说：「我十分开心，刚周三女儿向欣的『东来欣赏』赢马，今日我名下的『威力非凡』取胜，一连两期赛事有头马相影。由于『威力非凡』身型不算庞大，因此赛前我很担心马儿负一三五磅能否应付，潘顿今场发挥出色，应记一功，我祝福骑者尽快赢出在港二千场头马。」

贺贤则说：「『威力非凡』落五班有利，我特意在马匹配备上作出变动，希望让马儿有新鲜感，有突破的表现，我觉得马儿可以跑更长的途程，希望牠今场赢马后增强自信，在四班也能继续为马主建功。」

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