爱尔兰一千坚尼莫雅 转策「纯爱」或有重要启示



「纯爱」本月初在新市场以雷霆万钧之势胜出英国一千坚尼（1600米一级赛），出色的表现让该仗为厩侣「精确」执缰的莫雅决定，于周日（5月24日）转策「纯爱」出争在却拉举行的爱尔兰一千坚尼（1600米一级赛），盼能伙拍这匹步幅阔大的魁梧雌马摘桂。



「精确」两岁时曾胜出两项一级赛，尽管上仗在新市场出赛前曾遇上一些阻滞，但牠早已证明本身长力充沛，促使岳伯仁的首选骑师莫雅选策牠出战该赛，而非伙拍「纯爱」上阵。然而于比赛当天，「纯爱」克服当地直路赛道的考验，在罗敦胯下轻松击败同场十八匹对手夺魁，当中包括在五个马位之后冲线而只得第七名的「精确」。



岳伯仁形容「纯爱」是一匹真正的马后，并指出这匹父系出自「真金不换」的雌马与众不同之处︰「马儿比绝大部分雄马更魁梧及强壮，而牠既有去年胜出玛丽皇后锦标（1000米二级赛）的速度，也能在一哩途程上交出如此优异的表现，实在非常难得。」



假如「精确」今仗能在罗敦胯下反胜「纯爱」的话，相信会有点出人意料，但这确实有可能发生，毕竟岳伯仁坦言「精确」于今年较早时曾遇上阻滞，令牠于角逐新市场一役前的进度有点落后，不过之后马儿已为周日一战准备就绪。



除了分别自第一及第七档出闸的「纯爱」及「精确」外，巴利多尔阵营也会派出冷门分子「美化」（韦朗伦）参赛。今仗的十二匹参赛马还包括英国代表「网走市」（布宜学），以及「赤诚公主」（马昆）、「艳压全美」（刘见龙）及「祈望封后」（李奇丰）等佳驷。

达德素金杯「剧唱一姐」斗「精诚所至」

至于将于同日较早时间举行的达德素金杯（2100米一级赛），焦点将落在同样由岳伯仁训练的「剧唱一姐」之上。这匹2025年全球评分最高的雌马于去年取得连串佳绩，包括先后在叶森及却拉扬威英国橡树大赛（2405米）及爱尔兰橡树大赛（2400米）两项一级赛，其后于10月在巴黎隆尚出争凯旋门大赛（2400米一级赛）时仅负于「得令星」一马头位，与冠军擦身而过。



同属岳伯仁马房的「海军大将」于本月较早时角逐莫尔斯桥锦标（2000米二级赛）时尝试一放到底，更一度看似有机会以126倍的大冷门身分取胜，仅于末段被厩侣「剧唱一姐」超越。今仗牠将再度与「剧唱一姐」同场上阵。



「剧唱一姐」的最大威胁也许会来自由杜以晨策骑的「精诚所至」。隶属韦利安马房的「精诚所至」上月在沙丘园攻下哥顿李察锦标（1990米三级赛），证明牠踏入今年后续有进步。



韦利安说︰「马儿懂得放松，态度甚佳。我认为牠可在却拉这样的赛道上大放异彩。」



马会将于5月24日星期日晚上即时转播上述两项一级赛来港。达德素金杯（2100米一级赛）编为海外赛事第二组第一场，将于香港时间晚上十时五十五分开跑；而爱尔兰一千坚尼（1600米一级赛）则编为海外赛事第二组第二场，将于香港时间晚上十一时三十分开跑。