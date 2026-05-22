潘顿对「浪漫战神」首战一级赛保持务实乐观

「浪漫战神」于周日（5月24日）在沙田首度挑战一级赛，出战总奖金高达一千三百万港元的渣打冠军暨遮打杯（2400米一级赛），面临出道迄今最严峻的考验，但鞍上人潘顿未有完全否定坐骑的争胜机会。

由沈集成训练的「浪漫战神」于本月初扬威与今仗同场同程的三级赛皇太后纪念杯（2400米让赛），不但取得服役以来最重要的胜利，也证明本身的长力充沛。

然而，潘顿随即指出「浪漫战神」上仗是在受天雨影响的场地上凭仅负116磅的优势击败实力稍逊的对手抡元，并强调马儿今仗须在平磅下作大幅越级挑战。

潘顿说：「马儿的评分仍有很大的进步空间。牠上仗明显地是凭负最轻磅的优势取胜，同场对手也算不上是国际一级赛赛驹，而牠今次则须在平磅下与实力更强的对手较量。」

今仗的参赛马中仅有两驹曾在2400米途程上抡元，「浪漫战神」是其中之一，而另一匹则是分别胜出酋长锦标及京都大赏典两项2400米二级赛的外队佳驷「大怪奇」。

潘顿表示「浪漫战神」的潜力尚未尽露，明显仍有进步空间，前景惹人憧憬。这位八届香港冠军骑师也认为马儿今次有机会单骑领放，角逐此程赛事时或会成为优势。

潘顿坦言：「今仗不易应付，但马儿显然能够应付此程。牠出赛不多，还有进步空间。」

「假如『数字天文』（如幕后团队于本周较早前所说般）留后竞跑，我的坐骑便可单骑领放。就让我们拭目以待吧，沈集成自有对策。」

「浪漫战神」今仗的其中一匹对手是力争成为三冠王的厩侣「浪漫勇士」。潘顿于本周较早时曾策骑「浪漫战神」与该匹超级巨星一同出操，他于收操后表示满意马儿的表现。

这位澳洲好手续说：「马儿与厩侣拍跳时的表现很好，两驹同样佳态洋溢。」

「如果我们能赢得一些奖金，马儿已经算是表现得不错了，这毕竟是一场赛马比赛，结果谁也说不定。」

同日，潘顿也会与「美丽星晨」（128磅）故剑重逢。这匹由告东尼训练的佳驷上仗出争宝马香港打吡大赛（2000米）时居后列冲线，休赛六十三天后将于今仗复出，缩程角逐第二班渣打环球私人银行让赛（1400米）。潘顿对这个安排表示支持。

「美丽星晨」上仗角逐宝马香港打吡大赛（2000米）后，周日将缩程回师1400米赛事。

他说：「马儿早期总是让人觉得牠会成为一匹适合角逐七化郎（1400米）的赛驹。当增程至一哩（1600米）时，牠的表现总是会打了一点折扣。不过，正如所有四岁马的幕后团队一样，他们想给予马儿一个机会（参加宝马香港打吡大赛），而他们真的这样做了。现在我们可以重新专注发掘更适合牠发挥的赛事。」

另一边厢，刚于周中取得今季第二十八胜的游达荣将于周日派出「泰坦」（130磅）作在港首战，角逐第三班渣打人民币业务让赛（1200米）。

现年三岁的「泰坦」在澳洲服役时以「竞赛区」（Field Of Play）之名出赛，去年曾在考菲尔德胜出只供雄马及阉马角逐的蓝钻石锦标预赛（1100米三级赛），而这匹「遥远星空」的子嗣自去年10月来港服役后一直积极试闸。在来季进军四岁马经典赛事系列之前，游达荣认为「泰坦」已为在港首战准备就绪。

游达荣说：「牠的试闸表现整体来说很不错，但跑起来确实仍像一匹稍欠经验的赛驹。马儿出赛次数不多，所以我们很期待安排牠上阵。我认为今仗将为马儿带来一点冲击，但始终我们可安排试闸的次数有限。」

本周日（5月24日）沙田合共编排十一场赛事，头场第五班渣打数码资产业务让赛（1600米）将于下午十二时三十分开跑。

