田泰安「隋我同来」「渡月桥」

田泰安刚周三策骑「紫辰之星」，赢得其季内第三十六场头马；周日沙田赛事，他共有九匹坐骑列阵，其中五驹来自桂福特马房。

田泰安表示，今战坐骑普遍实力不俗，赛前准备亦相当充足，希望临场可悉数交出表现，最好能够取得头马，其中以「隋我同来」和「渡月桥」的机会最值得秤先。

隋我同来争取首捷

「隋我同来」今季转投桂厩后，至今取得两次亚军。

出争第二场四班千四米的「隋我同来」，今季转投桂厩后，至今取得两次亚军；周日继续进军上名途程千四米，骑者说：「以『隋我同来』早前只败在再出赢马的『友莹仁』的表现计，目前评分应具竞争力；上仗未能上名，可能是拼过两仗后出现疲态，又或是当时早段跟得较前，因而影响后劲所致。不过，赛后牠已获充分时间休息，并重新加强操练，今次将提升至足够状态迎战，希望届时跑出水准，可争取在港首场头马。」

渡月桥争胜水平

「渡月桥」早前由田泰安策骑试闸，轻松以第二名过终点。

列阵第十场三班千二米的「渡月桥」，早前在晨操后被发现心律不正常，延至周日才再上阵，田泰安说:「其实『渡月桥』的健康早已无恙，且已重投操练一段时间，其间两度遣往试闸。早前我策骑牠试闸时，轻松以第二名过终点，走势令我感到满意，相信其状态逐渐回到争胜水平。此驹质素尚新，相信仍有很大进步空间，今次复出跑千二米，只负一一五磅上阵，希望临场可发挥出本身实力，走入前列位置归来。」

另外，田泰安表示出争第九场二班千四米的「千帆驹」，上仗后上跑获季军，走势不俗；今仗再争千四米，虽然同场对手甚多，且多驹均质新或具同程赛绩根据，但牠季内亦曾以良好姿态胜出千四米，实力足以跟对手周旋。倘若临场早段步速够快，将进一步提升这匹后上马的争胜机会。

文杰