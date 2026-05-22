巫显东相信渣打冠军暨遮打杯2400米途程可助「天将龙驹」尽展所长

巫显东将于周日（5月24日）续策吕健威麾下的「天将龙驹」上阵，出争总奖金高达一千三百万港元的渣打冠军暨遮打杯（2400米一级赛）。他对这项大赛的形势了然于心，认为今仗途程适合「天将龙驹」发挥，并预料赛事的早段步速将会偏慢，让马儿有时间找到合适步韵，尽展所长。

首度角逐这项香港长途大赛的巫显东相信，现年五岁的「天将龙驹」将可在2400米途程上发挥优势。

巫显东说：「我认为『天将龙驹』是一匹长途马，2400米对牠来说是合适的途程，因为角逐2000米赛事时，牠的出闸速度经常不足以取得好位。加上今次跑2400米途程，我认为首段的步速或会较慢，这对马儿有帮助。」

「天将龙驹」上仗在黏地上角逐三级赛皇太后纪念杯（2400米让赛），于末段交出凌厉后劲，最终在头马「浪漫战神」一又四分三个马位之后冲线，跑入季席。两驹将于周日再度同场较量。

巫显东补充道：「马儿上仗跑2400米途程，给我的感觉很好。我认为牠周日能应付此途程。」

「天将龙驹」于3月首次挑战一级赛，在花旗银行香港金杯（2000米）中在头马「浪漫勇士」之后跑获不俗的季军。

「天将龙驹」大前仗及上仗出争分级赛时均有优异演出，但前仗角逐第二班赛事时只得第八名，表现令人失望，对此巫显东也不清楚原因。

他说：「我不知道那场二班赛发生了甚么事。我有点失望。」

事后看来，「天将龙驹」该仗失准或许是因为1800米途程对牠稍为嫌短，毕竟牠直至末段才全力冲刺，于最后四百米至二百米的一段途程更造出全场最快的时间（11秒正），最终仅负于头马二又四分一个马位。

出身自香港赛马会见习骑师学校的巫显东与「天将龙驹」合作无间，包办了这匹「加官进爵」子嗣迄今在港全部十八场赛事的帅权，人马合作共取得四冠、两亚及四季的佳绩。

巫显东表示，他依然很感激马主及练马师的信任，让他策骑一匹有力竞逐分级赛的佳驷。

这位现年三十二岁的骑师表示：「我很感谢马主及练马师给我这个机会，让我能于周日出战一级赛。这是一场大赛，参赛的全是顶级佳驷，所以能够参与其中已让我非常高兴了！我没有特定期望，只会尽我所能，好好享受策骑马儿，并且全情投入这场赛事。」

「天将龙驹」今仗将自第六档出闸，同场对手分别是力争成为三冠王的「浪漫勇士」（第四档）、「大怪奇」（第二档）、「百贺飞驹」（第九档）、「利森名园」（第三档）、「数字天文」（第五档）、「嘉应传承」（第八档）、「君子传承」（第七档）及「浪漫战神」（第一档）。

本周日（5月24日）沙田合共编排十一场赛事，头场第五班渣打数码资产业务让赛（1600米）将于下午十二时三十分开跑。

