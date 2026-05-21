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文杰访问│艾兆礼「樱」勇称「帝」

马圈快讯
更新时间：19:26 2026-05-21 HKT
发布时间：19:26 2026-05-21 HKT

艾兆礼于周三谷战停赛后，周日在沙田复出策九驹，他表示甚为期待，因下月仍要停赛两日，所以季内余下上阵的日子其实不太多，出赛时必会全力以赴。今战坐骑中，他指「樱花酒杯」和「安帝」两匹新胜马最好。

吕厩「樱花酒杯」上场初次增程至田草千四米，即轻易以两个半马位弹离胜出。
吕厩「樱花酒杯」上场初次增程至田草千四米，即轻易以两个半马位弹离胜出。

吕厩「樱花酒杯」上场初次增程至田草千四米，即轻易以两个半马位弹离胜出，今次再跑同程，艾兆礼说︰「虽然『樱花酒杯』上场轻胜或有可能是跟场地因天雨起变化有关，但牠赢马姿态确实出色，至少证明合跑千四，同时亦在不断进步。复课后，马儿操练正常，我几次亲自策牠出操的走势亦令我满意，目前维持勇锐，今次再跑同程而负磅比上场只加六磅，应不会构成太大压力，理应有机再捷。」

蔡厩「安帝」上仗在田草二千米赢马，周日转战千八米。
蔡厩「安帝」上仗在田草二千米赢马，周日转战千八米。

蔡厩「安帝」上仗在田草二千米赢马，周日转战千八米，骑者分析︰「『安帝』在港服役不久，仅第四次出赛便赢马，反映具备良好质素，有望续有进步，如今相隔三周再跑，即使途程短二百米，相信仍可应付，加上今次具此程赛绩的对手不多，牠较上场只多负两磅，如临场再次跑出水准，可期再获佳绩。」

特约记者：文杰

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