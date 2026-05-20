马场密探048｜「财将」连捷兼捧怡和杯
更新时间：21:38 2026-05-20 HKT
发布时间：21:38 2026-05-20 HKT
发布时间：21:38 2026-05-20 HKT
今晚快活谷第五场四班一千米赛事怡和挑战杯，由告东尼马房的「财将」在徒弟钟易礼胯下胜出，此马在港两出两捷，表现出色。
「财将」马主陈绮莲是「将」系马主张舜清的太太。陈绮莲早前接受本报记者访问时曾经透露，「财将」是她和丈夫张舜清从澳洲拣选回香港。而「财将」两战两胜，可见张氏伉俪相马眼光不错，马儿目前只有三岁，十分年轻，相信仍然有不少进步空间。
「财将」马主陈绮莲说：「真的很好彩，好开心及感恩『财将』能取胜，希望我们对待牠好些，马儿又会再跑得好些；下一仗或会安排牠跑长些少。」
按下图睇更多相片：
最Hit
港男搭高铁商务座上广州 ¥209包一餐+免费小食 大赞：豪华如飞机 惟网民1点认为不值得
2026-05-19 19:47 HKT
特区护照受影响？︱泰国决定取消60天免签待遇 93国家或地区缩短至30日
2026-05-19 19:03 HKT
永东巴士限时半价！跨境直通巴$28起直达深圳/澳门/广州/珠海 加码送按摩套票
2026-05-19 17:45 HKT