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马场密探048｜「财将」连捷兼捧怡和杯

马圈快讯
更新时间：21:38 2026-05-20 HKT
发布时间：21:38 2026-05-20 HKT

今晚快活谷第五场四班一千米赛事怡和挑战杯，由告东尼马房的「财将」在徒弟钟易礼胯下胜出，此马在港两出两捷，表现出色。

「财将」马主陈绮莲是「将」系马主张舜清的太太。陈绮莲早前接受本报记者访问时曾经透露，「财将」是她和丈夫张舜清从澳洲拣选回香港。而「财将」两战两胜，可见张氏伉俪相马眼光不错，马儿目前只有三岁，十分年轻，相信仍然有不少进步空间。

「财将」马主陈绮莲说：「真的很好彩，好开心及感恩『财将』能取胜，希望我们对待牠好些，马儿又会再跑得好些；下一仗或会安排牠跑长些少。」

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