马场密探048｜「随缘得胜」大胜开斋
更新时间：19:36 2026-05-20 HKT
发布时间：19:36 2026-05-20 HKT
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今晚第二场四班一六五○米，起步后「双子美丽」快放扯快早段步速，令今场一点九倍大热门马「随缘得胜」轻松留守在后，入直路潘顿发力即弹甩对手大胜，取得在港首场头马。
赛后练马师游达荣说:「『随缘得胜』今季曾数度跑亚军，今场终于胜出四班谷草一六五○米，其实牠的表现向来稳定，可惜有时排档不利，影响表现、今仗排五档，形势有利，步速快亦令马儿较容易跟到好位赢马。我真估不到牠可以赢五个马位，希望评磅员唔好加太多分，始终今场步速太快，所以赢得那么远。」
潘顿以「随缘得胜」取胜后，只欠五场便可达到在香港从骑第二千场头马。
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