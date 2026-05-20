渣打冠军暨遮打杯「百贺飞驹」挟佳态挑战「浪漫勇士」

渣打冠军暨遮打杯（2400米一级赛）将于周日（5月24日）在沙田上演，总奖金高达一千三百万港元。吕健威将派出麾下佳驷「百贺飞驹」参赛，他相信马儿目前的状态处于巅峰，正好把握这个时机挑战力争再创历史的马坛巨星「浪漫勇士」。



「浪漫勇士」今季取得全胜，包括先后于今年1月及3月胜出总奖金同样高达一千三百万港元的两项一级赛董事杯（1600米）及花旗银行香港金杯（2000米），今仗若可再下一城的话，将会登上三冠王宝座。对比之下，「百贺飞驹」今季的境遇并非一帆风顺。



「百贺飞驹」去年扬威宝马香港打吡大赛（2000米）后，在同年的渣打冠军暨遮打杯中跑获季军，惜今季较早时曾遇上阻滞。经过五个月的康复期后，这匹目前评分达113分的佳驷于上月复出，在4月6日的主席锦标（1600米二级赛）中取得第七名，表现令人鼓舞。该驹其后上仗于4月26日角逐总奖金高达二千四百万港元的富卫保险冠军一哩赛（1600米一级赛）时更跑获亚军，交出迄今的代表作。



吕健威说：「我很高兴。我的助理练马师薛顺强（于5月19日星期二）曾策骑牠进行快操，他非常满意马儿的表现。我认为牠现时的状态是今季以来最佳，因为这只是牠（克服阻滞后）的第三仗，也是今季第四次上阵。」



「百贺飞驹」周二与曾在一级赛入位的「天将龙驹」拍跳，最终较该匹由惯常拍档巫显东策骑的厩侣先过终点，以1分20.6秒完成快操（分段时间30.4秒、27.3秒、22.9秒）。澳洲骑师韦纪力去年伙拍「百贺飞驹」扬威宝马香港打吡大赛，今年再与马儿携手在富卫保险冠军一哩赛中跑获亚军，这对人马组合将于本周日再度合作。

「百贺飞驹」（9号）于4月26日竞逐总奖金高达二千四百万港元的富卫保险冠军一哩赛（1600米一级赛），在「祝愿」之后跑获亚军。



吕健威说：「马儿上仗的表现让我喜出望外。牠上季曾在此赛入位，希望今仗再次跑入三甲。韦纪力是牠的好拍档。」



韦纪力是全球马坛最享负盛名的骑师之一，曾在澳洲、香港、日本、英国、法国、新加坡及阿联酋胜出一级赛。这位好手也曾多次来港客串，至今合共在港取得一百二十七场头马。



同样已报争渣打冠军暨遮打杯的「天将龙驹」大前仗出战花旗银行香港金杯，结果在头马「浪漫勇士」之后跑入位置，上仗则于5月3日角逐三级赛皇太后纪念杯（2400米让赛），负于头马「浪漫战神」跑获季军。



吕健威说：「从上仗可见，马儿已证明牠能应付此程。我们未清楚牠的真正水平，但途程是已知之数。」



现年六十七岁的吕健威于上周日（5月17日）三胜头马后，季内的累积头马数目增至五十场，令他于2025/2026年度马季的练马师榜上跃升至第四位，落后暂居榜首的沈集成四场头马。



今晚（5月20日星期三）跑马地将上演今季八十八个赛日中的第七十三次赛事，赛前廖康铭以五十二场头马暂居练马师榜第二位，方嘉柏以五十一胜紧随其后，而大卫希斯（四十八胜）及蔡约翰（四十六胜）则分别暂居第五及第六位。今季的煞科战将于7月15日（星期三）晚上在跑马地举行。