罗富全改战术 盼助「数字天文」问鼎渣打冠军暨遮打杯

练马师罗富全将于周日（5月24日）派出「数字天文」在沙田竞逐总奖金高达一千三百万港元的渣打冠军暨遮打杯（2400米一级赛），他期望今次采取新战术可助这匹应届宝马香港打吡大赛（2000米）亚军更上层楼。



为了协助「数字天文」进一步展现潜能，罗富全希望这匹体重超过一千二百磅的四岁佳驷今仗毋须如往常般带头竞跑，并期待改变跑法能助牠进一步提升实力。



罗富全说：「我一直认为，与其总是让马儿带头，我们应尝试让牠跟随他驹竞跑，看看牠能否做到。沈集成麾下的『浪漫战神』或会上前领放，如果牠真的这样做，我们就可以居于第二位。」



「我看过马儿在澳洲出赛时的表现，牠能够居于第二、第三或第四位，但大家还是会看到骑师常常在尝试约束马儿，因为牠常常抢口。」



「数字天文」至今两度凭前置跑法在港抡元，包括于2月扬威三级赛百周年纪念银瓶（1800米让赛），目前的本地评分已升至103分。这匹佳驷来港前为奥诗及查奕通效力，其间曾两度出争2400米赛事，先于 2025年在一级赛澳洲打吡中取得第五名，再于同年的一级赛昆士兰打吡跑获亚军，今次将第三度角逐2400米途程。

「数字天文」在港六战两胜。



罗富全说：「沙田的A赛道对于前领马匹来说较难应付。我想看看如果马儿能够居于第二位的话，表现会如何。」



「数字天文」于周二（5月19日）早上在沙田进行1200米草地快操，缔速1分20.1秒（分段时间28.6秒、27.1秒、24.4秒）。



今仗阵上还有「浪漫战神」。这匹「正义」的子嗣与「浪漫勇士」属半同主马，同样由沈集成训练，上仗于5月3日出争三级赛皇太后纪念杯（2400米让赛），最终以领放战术夺魁，蹄下败将包括将于周日再度同场较量的「君子传承」及「天将龙驹」。



「数字天文」上仗于富卫保险冠军赛马日（4月26日）出争总奖金高达三千万港元的富卫保险女皇杯（2000米一级赛），在头马「浪漫勇士」之后取得第七名。同样已报争今届渣打冠军暨遮打杯的「浪漫勇士」则力争成为香港历来第三匹三冠王，与「翠河」（1993/1994年度马季）及上季的「遨游气泡」看齐。



罗富全说：「马儿上仗要面对一级赛赛驹，但我认为牠会从该仗汲取经验并有所进步。牠的进展不错。」



除了上述各驹外，周日一仗的报名参赛马匹还包括「百贺飞驹」、「嘉应传承」、「大怪奇」及「利森名园」。

「至尊瑰宝」已三度胜出跑马地1200米赛事。



至于周三（5月20日）晚上在跑马地举行的今季第七十三次赛事，罗富全将派出「天天同乐」（135磅）及「至尊瑰宝」（120磅）角逐形势紧凑的第二班蓟花让赛（1200米），盼能在这场总奖金达二百八十四万港元的尾场赛事中取得佳绩。



「至尊瑰宝」上仗于3月出争总奖金高达二千六百万港元的宝马香港打吡大赛，最终只得第十一名，今仗将回师曾三度获胜的跑马地1200米途程。这场尾场赛事的十二匹参赛马今季合共已取得二十七场胜仗，战况料将非常激烈。



罗富全说：「马儿在从化试闸时的表现看来不俗（以首名完成1200米试闸，缔速1分12.16秒）。牠小休了一阵子，希望牠今仗能为我交出好表现。」



练马师告东尼明晚则会派出「财将」（134磅）出战第四班怡和挑战杯（1000米让赛）。这匹陈绮莲名下的三岁马于4月8日在跑马地初出，即在钟易礼胯下以半个马位之先抡元，人马今仗将再度合作。



钟易礼说：「马儿上仗的表现出色，赢马时间（56.48秒）也相当理想。我们在首仗后曾携手试闸两次，而我很满意牠的进展。」



本周三（5月20日）晚上跑马地合共编排九场赛事，头场第五班鸡冠花让赛（1000米）将于晚上六时四十分开跑。