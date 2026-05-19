「浪漫勇士」快跳备战渣打冠军暨遮打杯 冀实现三冠王伟业

「浪漫勇士」将于周日（5月24日）在沙田竞逐总奖金高达一千三百万港元的渣打冠军暨遮打杯（2400米一级赛），力求再取头马，成为香港历来第三匹三冠王。



1993/1994年度马季的「翠河」及上季的「遨游气泡」是目前香港赛马史上仅有两匹能完成三冠王伟业的佳驷，而至今已胜出十四项一级赛的「浪漫勇士」先后于1月及3月扬威总奖金同样高达一千三百万港元的两项一级赛董事杯（1600米）及花旗银行香港金杯（2000米）后，现有机会跟随该两驹的步伐，荣登三冠王宝座。



隶属沈集成马房的「浪漫勇士」今早（5月19日星期二）与厩侣「浪漫战神」拍跳，在沙田进行草地快操。由刘栢辉共同拥有的「浪漫战神」同样已报争今届渣打冠军暨遮打杯。



「浪漫战神」今早伙拍目前领先骑师榜的潘顿出操，在受天雨影响的草地跑道上显得跃跃欲试，对面直路上更带领「浪漫勇士」竞跑。不过，「浪漫勇士」于末段顺著本身的节奏以劲势展步上前，最终这匹出自香港国际马匹拍卖会的超级佳驷以短距离之先较「浪漫战神」先过终点，以1分17.3秒完成1200米途程（分段时间27.7秒、26.2秒及23.4秒）。

「浪漫勇士」（红帽）与「浪漫战神」在沙田拍跳。



沈集成说：「我认为两驹的操练表现都很不错。牠们在草地上快操，而这只是一课步速普通的日常快操，不算太快，也不太慢，只是为了让牠们享受一下。两位骑师于收操后都很满意。」



「今仗将会是个挑战。『浪漫勇士』以往仅出战过2400米途程一次，当时牠跑获亚军，但有点抢口。现在牠年纪渐长，因此变得较易控制，希望牠能应付此程。牠真的很出色，极具天赋。」



周日上演的渣打冠军暨遮打杯共有九驹报名角逐，除了八岁的「浪漫勇士」及五岁的「浪漫战神」外，还包括「百贺飞驹」、「天将龙驹」及「数字天文」，牠们今天同样在沙田的草地跑道上出操。



「百贺飞驹」在厩侣「天将龙驹」之前率先完成1200米快操，缔速1分20.6秒（分段时间30.4秒、27.3秒、22.9秒）；而今年在总奖金高达二千六百万港元的宝马香港打吡大赛（2000米）中跑获亚军的「数字天文」，则在梁家俊胯下以1分20.1秒完成1200米快操（分段时间28.6秒、27.1秒、24.4秒）。

由梁家俊策骑的「数字天文」在沙田的草地跑道上出操。



除了上述各驹外，「嘉应传承」、「君子传承」及两匹海外代表「大怪奇」及「利森名园」同样已报争这项在周日举行的长途大赛。



「浪漫勇士」今季五战全胜，代表作包括破纪录第四度攻下总奖金高达四千万港元的浪琴香港杯（2000米一级赛），以及于富卫保险冠军赛马日（4月26日）第四次扬威总奖金高达三千万港元的富卫保险女皇杯（2000米一级赛），把本身保持的全球最高奖金赛驹纪录进一步推高至逾二亿七千一百四十六万港元。



这匹佳驷迄今唯一角逐过的2400米赛事，是于2023年以五岁之龄出战渣打冠军暨遮打杯，最终在两届香港最佳长途马（2021/2022及2022/2023年度马季）「将王」之后冲线，跑入亚席。



「浪漫勇士」于一年前接受左前球节手术，复出后至今保持不败，更于近日公布的最新一期浪琴世界最佳马匹排名榜上并列第二位，仅次于国际评分高达130分的「嘉应高升」。



「浪漫勇士」出道以来上阵三十次，取得二十三冠五亚的佳绩，其中包括分别在香港、日本、澳洲及阿联酋胜出一级赛。