霍宏声「天天同乐」「鼓浪高升」

霍宏声刚周日策骑吕厩「百胜威龙」爆冷赢马，季内头马达至三十二场。明晚跑马地夜赛，其七匹坐骑实力不俗，未尝不可再替其增添头马进帐。霍宏声则表示，今季成绩跟上季比较仍有距离，所以希望在季尾阶段尽量数胡，今战坐骑则以「天天同乐」和「鼓浪高升」最具争胜机会。

天天同乐路合态勇

「天天同乐」上场回师谷草一千米赢马。

「天天同乐」早前在田草和泥地出击失手后，上场回师另一赢马路程谷草一千米，终于赢出头马。明晚马儿转战谷草千二米，霍宏声说：「现年五岁的『天天同乐』速度良好，前仗能在田草千二米走得接近，上场缩程跑一千米，收复前失绝不意外。今次牠初跑谷草千二米，相信本身的速度亦可以应付，只嫌负磅较上场增加十磅，将对其争胜带来压力，希望凭着路合态勇之利，『天天同乐』能够继续发挥实力，走入前列一席归来。」

鼓浪高升再战同程

「鼓浪高升」今季曾由霍宏声策骑在谷草一千米跑第二名。

伍厩「鼓浪高升」今季曾由霍宏声策骑，在谷草一千米后上不敌其后再捷的「银亮濠侠」跑第二名，今次人马再战同程，霍宏声说：「『鼓浪高升』跑法较被动，但始终曾在谷草一千米上名，证明此程适合发挥，即使今仗排十档起步，但马儿擅长后上跑法，对其影响相应较小，何况牠今场负磅较上名时更轻，希望『鼓浪高升』今场能够发挥理想，倘若早段步速够快，将对其后追跑法更有利。」

最后，霍宏声表示「饮杯」早前跑二班赛，对手实在太强，上仗则排外档起步，导致未能跑出最佳水准，落败不足以反映实力。明晚「饮杯」回师赢马的路程谷草千二米，排在最有利的一档，应有机会一展所长，希望坐骑在起步之后，能够利用内档优势，尽量摆在前列有利位置竞跑，以最佳跑法争取头马。

文杰

