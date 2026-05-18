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罗富全「越骏齐欢」「至尊瑰宝」

马圈快讯
更新时间：18:59 2026-05-18 HKT
发布时间：18:59 2026-05-18 HKT

罗富全刚周日凭「快乐高球」和「自动自觉」起孖，且连续三个赛马日交出头马，气势正盛；周三晚谷草夜赛，罗厩有六驹上阵，有望续争佳绩。练者今日晨课期间透露，「越骏齐欢」和「至尊瑰宝」两驹有备而战，希望牠们能有好表现。

越骏齐欢状态提升

「越骏齐欢」上仗初次增程至谷草一哩即后上得殿军。
「越骏齐欢」上仗初次增程至谷草一哩即后上得殿军。

出争第四场四班一哩的「越骏齐欢」，今季跑过多仗千二米未上名，但上仗初次增程至谷草一哩即后上得殿军；周三晚再跑同程，罗富全说：「由于『越骏齐欢』服役初期仍未成熟，竞跑时口劲较重，难以操控及留力，所以只能够跑短途赛；待其吸收更多经验及开始成熟后于上仗增程出赛，并取得初步成效。上仗牠早段留后，直路追回不少失地，复课后其操练正常且状态提升，今次再跑同程冀望能有进步，跑得更接近归来。」

至尊瑰宝赢马路程

「至尊瑰宝」早前在从化试闸胜出。
「至尊瑰宝」早前在从化试闸胜出。

第九场二班千二米，罗富全派「至尊瑰宝」及「天天同乐」上阵，其中前驹跑完打吡后，小休至今仗才复出，练者说：「『至尊瑰宝』跑打吡的表现不差，直路初段一度与群驹冲刺，过终点时亦所负不远；赛后牠被遣往从化休息，早前在当地试闸胜出，反映其状态和体力良好，今次复出跑赢马路程，希望能交出水准，争取最佳成绩。」

文杰

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