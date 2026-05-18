马场浮世绘｜「歌剧舞姿」下月战女皇安妮锦标

高多芬集团旗下的「歌剧舞姿」，今季两战全胜，包括一级赛杰贝哈特锦标，不过该驹早前先后报名参加上周已举行的乐景杰锦标和本周四隆尚马场举行的阿加汗四世锦标(前名为伊斯巴罕大赛)，可是最后均没有上阵。

「名演说」齐争锦标

练马师艾柏宾表示，本来「歌剧舞姿」确打算出战阿加汗四世锦标，可是如今改为直接出战下月十六日皇家雅士谷赛期的一级赛女皇安妮锦标，因为该驹上场在沙丘园马场赢出二级赛一哩锦标时，展示出良好速度，令他觉得马儿跑一哩赛更合适，再增程出击未必一定有利。加上一旦出战阿加汗四世锦标，便与新胜而临的凯旋门大赛冠军「得令星」碰头，难言有把握取胜，所以他决定「歌剧舞姿」将于上周六赢出乐景杰锦标的「名演说」一同出战女皇安妮锦标。

文杰

