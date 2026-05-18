渣打冠军暨遮打杯「嘉应传承」力争一级赛突破

练马师伍鹏志将派出「嘉应传承」，首度参与于5月24日星期日在沙田举行、总奖金达一千三百万港元的一级赛渣打冠军暨遮打杯 (2400米)，虽然这是伍鹏志初次派马出战这项三冠大赛尾关赛事，但对他的家族来说，这是一场甚具意义的大赛。



伍鹏志的父亲伍碧权于从练时，曾于1990年凭传奇灰色赛驹「及时而出」攻下当时途程为1800米的香港冠军暨遮打杯，而「及时而出」更于六日之后以出色表现在主席奖 (1200米，现称主席短途奖) 中再下一城，于一星期内连接扬威两项大赛而为人津津乐道。



展望周日，伍鹏志寄望近况甚勇的「嘉应传承」能凭本身的气量优势，在渣打冠军暨遮打杯中交出强劲的表现。与此同时，十四项一级赛盟主「浪漫勇士」也会于周日亮相，力争夺得三冠大赛殊荣。

伍鹏志派出麾下的「嘉应传承」，首度参与一级赛渣打冠军暨遮打杯。



伍鹏志说：「考虑到『嘉应传承』途程性能上的局限，我们早已将目标指向此项2400米的一级赛，马儿目前状态勇锐，希望牠能在前列归来，为马主赢得奖金。」



「当然，这将会是『嘉应传承』历来最严峻的考验，因为对手实在强劲，不过，马儿的血统及来港前在爱尔兰的赛绩，均显示周日之战将适合牠发挥。」



「牠曾经是一匹不易保持佳态的马，但最近两仗为牠加戴羊毛面箍后，牠确实见明显进步，表现比以往更加稳定，更能保持上佳状态。」



「牠目前仍在从化，上周五 (5月15日) 牠在从化草地试闸的一课，表现令我感到满意。该课试闸的途程为1400米，对牠其实嫌短，但牠能在直路上展现不俗追劲，牠将于本周稍后时间返港，届时我再决定牠的晨课安排。」

「嘉应传承」在爱尔兰上阵时也曾在李奥柏马场的一项2400米赛事跑获亚军。



于爱尔兰出生的「嘉应传承」，来港前最后一仗于却拉马场的三级赛加连奴锦标 (2000米) 跑获亚军。牠的父系「邱吉尔」为2017年英国坚尼 (1600米) 冠军，而母系War Goddess于服役时曾胜出途程2400米的赛事。「嘉应传承」在爱尔兰上阵时也曾在李奥柏马场的一项2400米赛事跑获亚军。



「嘉应传承」来港后在一项第三班的2000米赛事打开在港胜门，其后于同一季在2024年宝马香港打吡大赛 (2000米) 中以40倍的冷门身分跑获季军，当时马儿在起步后试图直领到底，于最后阶段才被头马「大至尊」及亚军「表之银河」超越。「嘉应传承」近两季虽然未能增添头马进账，但对上两仗角逐1800米途程均能入位。



伍鹏志说：「『嘉应传承』曾是一匹领放或前置型赛驹，但牠现时已能在阵上展现不俗后劲，周日我会让牠顺其自然，居于牠感觉到舒适的位置竞跑。」



「艾兆礼将再次主策牠，而主要对手包括『浪漫勇士』及『大怪奇』两匹。」



除了「嘉应传承」、「浪漫勇士」及外队马「大怪奇」外，已报名今届渣打冠军暨遮打杯的参赛马匹亦包括「百贺飞驹」、「君子传承」、「数字天文」、「浪漫战神」、「天将龙驹」及另一匹海外战马「利森名园」。