潘顿勤练波操弗迎战哥尔夫球比赛
更新时间：12:12 2026-05-18 HKT
发布时间：12:12 2026-05-18 HKT
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香港赛马以竞争激烈闻名，骑练每每承受庞大压力，各自有其减压的方法。
潘顿平日喜欢打哥尔夫球，他近期频频和家人打哥尔夫球，锻练身手。潘顿和太太Nicole将一起参加六月五日在深圳举行的Jot2026哥尔夫球比赛，不少马圈练马师、骑师和马主都有份参与。
潘顿现时除了应付哥尔夫球比赛外，也为自己尽快在港争取第二千场头马而战，近期频频打球锻练身体，状态甚弗。刚周日沙田赛事，潘顿起孖而回，紧接周三（五月二十日）谷草赛事，潘顿的坐骑实力甚强，其中第六场「雷神太保」近两战配潘顿一冠一殿，近绩不错，是骑者的争胜希望。
陈嘉甜
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