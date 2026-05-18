史立德支持推广社区健康推广计划
更新时间：11:23 2026-05-18 HKT
发布时间：11:23 2026-05-18 HKT
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「先生」系马主史立德拥有不少公职，包括黄大仙区健康安全城市董事局主席。日前卫生署举行一年一度「我好叻」社区健康推广计划嘉许典礼。史立德都有获邀出席。
史立德提到，黄大仙健康安全城市获邀出席并获嘉许，他认为社区健康推广计划是一种有系统、以社区为本的公共卫生策略，目的提升居民的健康水平，预防疾病，他认为这项持续进行的行动值得支持。
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陈嘉甜
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