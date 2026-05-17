马场密探048｜「自动自觉」袁幸尧起孖
更新时间：17:12 2026-05-17 HKT
发布时间：17:12 2026-05-17 HKT
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见习骑师袁幸尧继第一场「齐欢最乐」之后，在第七场又伙拍罗厩的「自动自觉」一放到底，个人起孖而回，自上月开始在港上阵开始，袁幸尧已赢得九场头马。
「自动自觉」马主邓仿淇是马圈靓女马主，该驹胜出今日第七场四班千四米，是由女见习骑师袁幸尧建功，女马主和女骑师一起在凯旋门拉头马。邓仿淇的弟弟邓守业说：「赛前罗富全对我们表示，『自动自觉』是英爱马，来自北半球，天下雨场地松软，对马儿有利，因此我们赛前对此马有一定的期望，很开心马儿跑出佳绩，顺利取胜。」
练马师罗富全说：「『自动自觉』今场摆前走有着数，赛前我对袁幸尧表示尽量跟前走和埋栏，她依足策骑指示，发挥称职，该驹目前只得四岁，仍然很后生年轻，希望马儿加分后能突破三班。」
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