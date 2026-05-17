马场密探048｜「快乐高球」一放到底

罗富全马房的「快乐高球」，自二○二四年六月由布文策骑赢马后，一直未能再捷，至今日沙田第三场此驹降五班上阵跑千二米，终于在班德礼策骑一放到底，赢得服役至今第二场头马。

赛后「快乐高球」马主黄进达说：「由于今晨下雨，场地松软，我不敢肯定『快乐高球』能否应付，因此对马儿今场的信心只是一半半，牠今场出闸很敏捷，占有先机，顺利一放而回。」

练马师罗富全说：「『快乐高球』今场降五班有利，近期试闸已经有不错的走势，由于排十一档起步，我都有点担心，好彩马儿今场出闸极快。我曾经安排『快乐高球』出试千二、千四及千六米，牠如果放头跑，末段力弱，反而跑一千米留一段，末段可以交出不俗窜劲。由于五班一千米直路赛比较少，因此我安排牠今场田草千二米，今场落五班有利，希望牠加分后升上四班继续有好表现。」