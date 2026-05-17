马场密探048｜「拉合尔」轻胜开斋

今日沙田第二场四班一千米，黎昭升马房的「拉合尔」流鼻血后休息复岀，赛前准备足够，立即搏杀得手，在骑师潘顿胯下轻易以两个半马位击败「致力之城」，赢得在港首场头马。

赛后练马师黎昭升说：「我有一位家庭成员近期结婚，可能她把好运带给『拉合尔』。此马上场出赛后流鼻血，幸而现时健康情况已经回稳。由于『拉合尔』的步幅比较短，我赛前不敢肯定牠能否应付变化场地，很高兴马儿能在黏地跑出水准。『拉合尔』不太喜欢跑转弯场地，牠跑一千米直路赛最合发挥。」

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