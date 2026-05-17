「风云武士」回配潘顿争第七W
更新时间：10:59 2026-05-17 HKT
发布时间：10:59 2026-05-17 HKT
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周三（五月二十日）谷草赛事，潘顿卜定「风云武士」、「踏雪寻梅」、「开心勇驹」、「美丽登场」、「烈焰光芒」、「雷神太保」、「佳登」及「随缘得胜」。
其中希斯马房旗下的「风云武士」在港六场头马中，有三场是由潘顿建功，人马合拍，此马今场回配赢马配搭潘顿出击，或可跑入前列。
陈嘉甜
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